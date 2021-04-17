پوریا حیدری اوره کارگردان فیلم سینمایی «بعد از اتفاق» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت اکران اولین ساخته سینمایی خود گفت: شورایهای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی، به دلیل مسائل کرونا اغلب با تأخیر و تعویق تشکیل شده و فیلم ما هم دیر به شورا رفت. ضمن اینکه ما یک مشکل کوچک فنی در نسخه اولیه ارائه شده به شورای پروانه نمایش داشتیم که این موضوع را هم به ما دیر اطلاع دادند و دیر توانستیم آن را مرتفع کنیم البته به ما قول دادهاند که هرچه سریعتر مجوز نمایش را صادر کنند.
وی افزود: هر زمان که به ما پروانه نمایش را بدهند «بعد از اتفاق» را به نمایش میگذاریم چنانچه فرصت اکران سینمایی آن مهیا نشود، با یکی از سرویسهای اینترنتی پخش فیلم را آغاز میکنیم.
درآمد اکران آنلاین کمتر است، اما...
این کارگردان اظهار کرد: اکران آنلاین درآمد کمتری از اکران سینمایی دارد. البته الان دیگر سینمایی برای اکران وجود ندارد. ضمن اینکه مشکل دیگر بسترهای آنلاین قاچاق فیلمهاست که البته اجتنابناپذیر است حتی وقتی فیلمی در آمریکا ساخته و در بسترهای اینترنتی به نمایش گذاشته میشود، بلافاصله نسخهای از آن در فضای مجازی منتشر میشود. با این حال ما دیدیم که فیلمی مثل «شنای پروانه» هرچند قاچاق شد ولی وقتی اکران آنلاین شد باز هم توانست بالغ بر دو میلیارد تومان بفروشد، چون خیلی از مردم خود را موظف به تماشای قانونی دانستند و به نوعی فرهنگسازی صورت گرفته است.
دیدیم که فیلمی مثل «شنای پروانه» هرچند قاچاق شد ولی وقتی اکران آنلاین شد باز هم توانست بالغ بر دو میلیارد تومان بفروشد، چون خیلی از مردم خود را موظف به تماشای قانونی دانستند و به نوعی فرهنگسازی صورت گرفته است حیدری عنوان کرد: سرمایه «بعد از اتفاق» از طریق بخش خصوصی حاصل شده است و انتظار برای بازگشایی مجدد سینماها چندان درست نیست چون اگر هم باز شود، خیلی از فیلمها در صف اکران قرار دارند.
وی ادامه داد: من فیلمساز مستقلی هستم و افرادی مثل من در هیچ چیزی تصمیمگیر نیستند، همین که پروانه نمایش فیلم ما را بدهند و بتوانیم حتی فیلم را به صورت اینترنتی به نمایش بگذاریم راضی هستیم. البته در اکران عید دیدیم که چه بلایی بر سر فیلمها آمد، بلافاصله بعد از اکران فیلمها، سینماها بسته شد و اتفاق خاصی برای فروش آثار رخ نداد. با این حال کمی هم باید دورنگری و به این فکر کنیم که حتی اگر سینماها باز و بساط کرونا برچیده شود، باز هم طول میکشد که دوباره مخاطب به سینما رجوع کند، چون هنوز مخاطبان از بیماری ترس دارند و به خاطر تماشای یک فیلم سلامتی خود را به خطر نمیاندازند.
این کارگردان مطرح کرد: البته این یک چالش جهانی است و نمیتوان گفت که فقط ایران گرفتار این موضوع است. حتی در کشورهایی که واکسیناسیون را آغاز و خیلی از مردم عادی هم واکسن دریافت کردهاند باز هم اکران سینمایی ضعیفی دارند، حتی خیلی از سینماهای آنها همچنان تعطیل است. این یک موضوع جهانی است که برای خیلی از بیزینسهای حیاتیتر هم مشکلات فراوانی به وجود آورده است.
دو سال است منتظر بهبود شرایطیم!
وی با اشاره به حمایتهای سازمان سینمایی توضیح داد: واقعاً نمیدانم کمکهای سازمان سینمایی به چه شکل است و اطلاعی هم از آن ندارم ولی فکر نمیکنم چنین شرایطی هم برای سازمان سینمایی وجود داشته باشد ضمن اینکه کسی نمیداند این وضعیت چه زمان تمام میشود همه در این دو سال مدام منتظر بهبود شرایط بودهاند. از سوی دیگر این حمایتها در خیلی از صنایع و کارها هم صورت نگرفته که ممکن است خیلی مهمتر از سینما باشند.
حیدری در پایان گفت: من با پلتفرمهای خارجی برای اکران «بعد از اتفاق» صحبت کردهام اما مسأله من همان دریافت پروانه نمایش است، دوست دارم اکران فیلم همزمان در ایران و خارج از ایران صورت بگیرد چون اگر زودتر در ایران اکران شود و نسخهای از آن قاچاق شود به قرارداد بینالمللی ما لطمه وارد میشود ولی با این حال کار ما با پلتفرمهای خارجی چند گام جلوتر از پلتفرمهای ایرانی است.
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