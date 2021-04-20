ساخت خانه برای محرومان تکاب آغاز شد

سرهنگ وهاب عباس فام در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای عمل به منویات رهبری معظم مبنی بر رسیدگی به محرومان جامعه، گروه جهادی بسیج دانشجویی شهید حججی ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در ماه مبارک رمضان در یک اقدام خداپسندانه و با دهان روزه در تلاش هستند تا برای خانواده محرومی در روستای حاج بابا در تکاب سرپناهی بسازند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: گروه جهادی بسیج دانشجویی شهید حججی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان تکاب، در راستای دستگیری از نیازمندان مشغول احداث یک باب واحد مسکونی در منطقه روستای حاج بابا کرده است که در آینده نزدیک تحویل داده خواهد شد.

سرهنگ عباس فام اضافه کرد: این گروه جهادی با بهره گیری از توان و مساعدت خیرین توانسته اند بیش از ۱۰ باب واحد مسکونی در روستاهای محروم شهرستان تکاب احداث کنند.