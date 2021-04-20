سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع امنیتی در غزه امروز سه شنبه از سرنگونی یک پهپاد رژیم صهیونیستی خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ این پهپاد جاسوسی رژیم اشغالگر از نوع کوادکوپتر است که در نزدیکی مسجد طارق بن زیاد در کوی الشجاعیه در شرق غزه ساقط شده است.

منابع امنیتی فلسطینی اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی در دست مقاومت فلسطین قرار دارد.

گفتنی است که پرواز پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز غزه اخیرا افزایش داشته است.

جنگنده های رژیم صهیونیستی چند روز قبل مناطقی را در نوار غزه بمباران کرده بودند.