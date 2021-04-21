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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۳۲

در فروردین ماه ۱۴۰۰؛

تولید آهن اسفنجی در واحدهای صنعتی چادرملو از مرز ۱۵۰ هزار تن گذشت

تولید آهن اسفنجی در واحدهای صنعتی چادرملو از مرز ۱۵۰ هزار تن گذشت

یزدـ تولید آهن اسفنجی در واحدهای احیا و فولاد چادرملو در فروردین ماه ۱۴۰۰ از مرز ۱۵۰ هزار تن گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در فروردین ماه ۱۴۰۰ واحدهای احیا و فولاد چادرملو با تلاش  مضاعف کارکنان خود موفق به افزایش ظرفیت تولید ماهانه شدند .

تولید آهن اسفنجی در واحد احیا از مرز ۱۵۰ هزار تن  درماه عبور کرد و تولید شمش فولادی نیز به میزان تولید ۱۰۵ هزار تن، یعنی به عددی بالاتر از ظرفیت اسمی رسیدند.

گفتنی است؛ این دو واحد مستقر در مجتمع صنعتی چادرملو همچون سایر واحدهای معدنی و فولادی این شرکت در سال گذشته نیز بالاترین رکورد تولید خود را شکستند، به طوری‌که آهن اسفنجی با یک میلیون و ۶۰۲ هزار و ۸۴۳ تن و شمش فولادی با یک میلیون و ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن  تولید، سال را به پایان رساندند .

کد مطلب 5194515

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