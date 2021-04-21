انجام ۵۰۱ مورد نمونه برداری از محصولات کشاورزی کرمانشاه

مجید محمودی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته ۵۰۱ مورد نمونه برداری از ۳۰ نوع محصول کشاورزی و باغی در استان کرمانشاه انجام شد که ۳۷۴ نمونه آن با استاندارها مطابقت داشته است.

وی افزود: از جمله کالاهای اساسی که مردم به صورت روزانه مصرف می‌کنند، محصولات کشاورزی و باغی است از این رو نظارت دقیق بر این محصولات کار بسیار حساس و دشواری است.

مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در این رابطه سال گذشته ۲۸۱ نمونه از محصولات کشاورزی و باغی استان از نظر سموم و آفات نباتی بررسی شد که از این تعداد ۲۵۶ نمونه منطبق با استاندارها و ۲۵ نمونه با استانداردها انطباق نداشته است.

محمودی بیان کرد: همچنین برای کنترل فلزات سنگین در محصولات کشاورزی ۲۲۰ نمونه مورد بررسی قرار گرفت که ۲۱۱ مورد آن با استانداردهای کشوری منطبق بوده است.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر برنامه‌های روتین پایش استانی، بر اساس برنامه‌های کشوری از قبیل پی. ام. اس مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی و پی. ام. کیو. سی دارو و مکمل‌های ورزشی، کالاها از سطح عرضه نمونه برداری شده و برای انجام آزمایش به آِزمایشگاه کنترل غذا و دارو تحویل داده می‌شود.

مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در این آزمایشگاه بخش‌های مختلفی از جمله آزمایشگاه شیمی، آنالیز دستگاهی، بافت شناسی، میکروبی و آزمایشگاه دارو وجود دارد که آزمایشگاه‌های دارو و بافت شناسی کرمانشاه جز بهترین آزمایشگاه‌های کشور هستند.

محمودی اضافه کرد: سال گذشته ۱۱ هزار و ۹۸۳ آزمون بر روی ۳ هزار و ۵۴۲ نمونه در آزمایشگاه کنترل غذا و دارو کرمانشاه انجام شد که از این تعداد آزمایش ۹ هزار و ۳۷۱ آزمون با استانداردها و ضوابط منطبق بوده است و ۲ هزار و ۶۱۲ مورد نیز عدم انطباق داشته‌اند.

وی افزود: همچنین یکی از مواردی که پس از شیوع ویروس کرونا رواج یافت مصرف محلول‌های ضدعفونی کننده است که وظیفه نظارت بر کیفیت آن برعهده معاونت غذا و دارو است و در این رابطه ۲۸۳ نمونه به این آزمایشگاه تحویل داده شده که پس از آزمایش‌های لازم (۸۳۵ آزمون) ۶۲۴ آزمون آن با استانداردهای لازم منطبق و ۲۱۱ آزمون نیز نامنطبق اعلام شده است.