به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، بر اساس پژوهشی جدید، ذرات رادیواکتیو مربوط به آزمایش بمب هسته‌ای طی جنگ سرد در عسلی رصد شده که در ساحل شرقی آمریکا تولید می‌شود.

گروهی از محققان دانشگاه ویلیام و مری یکی از محصولات جانبی شکافت هسته‌ای اورانیوم و پلوتونیوم به نام سزیم ۱۳۷ را در بیش از نصف ۱۲۲ نمونه عسلی ردیابی کردند که از ایالت‌های مین تا فلوریدا جمع آوری شده بود.

هرچند میزان سزیم ردیابی شده در نمونه عسل‌ها به اندازه‌ای نبود که به بدن انسان آسیب برساند، اما این نتایج نشان دهنده تأثیرات طولانی مدت مواد جانبی هسته‌ای در محیط زیست است.

البته نمونه‌های عسل که سطح بالاتری از سزیم ۱۳۷ را داشتند، مربوط به بخش‌هایی از آمریکا بودند که بارش کمتر بوده و میزان پتاسیم خاک نیز پایین بوده است.

محققان معتقدند سزیم و پتاسیم شبیه یکدیگر هستند بنابراین گیاهان در جستجو برای مواد مغذی آن را از خاک جذب می‌کنند، در نتیجه گرده‌های گل جمع آوری شده آلوده هستند.

جیم کاست یکی از محققان دانشگاه ویلیام و مری در ایالت ویرجینیا در این باره می‌گوید: در یک بازه زمانی ما صدها سلاح هسته‌ای را در اتمسفر آزمایش کردیم. این کار در مدت زمانی کوتاه ایزوتوپ‌هایی را در محیط زیست پراکند.

بر اساس پژوهش از ۱۲۲ نمونه عسل جمع شده، ۶۸ مورد حاوی ایزوتوپ‌های رادیواکتیو بودند. این نمونه‌ها حاوی سزیم ۱۳۷ بودند.