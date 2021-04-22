تشریح جزییات حریق و انسداد در تونل آزادراه تهران- پردیس

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تونل آزادراه تهران - پردیس و تشریح جزئیات حریق در این آزادراه اظهار داشت: ساعت ۱۵:۵۰ دقیقه امروز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در آزادراه تهران - پردیس (تونل شماره یک) وقوع حریق سواری پژو ۲۰۷ به علت نقص فنی به راهداری استان تهران اعلام شد که بلافاصله مأموران به محل حادثه اعزام شدند.

مصدقی با بیان اینکه پس از حضور عوامل امدادی محور فوق با تلاش راهداران و آتش نشانی بازگشایی و انسداد رفع شد گفت: خودرو دچار حادثه دارای ۳ سرنشین بوده که در مسیر تهران به سمت پردیس در داخل تونل این اتفاق افتاده بود.

وی در تشریح بیشتر جزئیات حادثه عنوان داشت: طی این حادثه و به دلیل حجم دود و عدم دید رانندگی، پاک سازی محل انسداد صورت گرفت و خوشبختانه خسارت جرحی و جانی نداشتیم.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران در خصوص وضعیت محورهای استان نیز افزود: هم اکنون در محور تهران - جاجرود محدوده سعید آباد، انتهای آزاد راه پردیس - تهران، امام زاده داوود محدوده سولقان و آزاد راه تهران- کرج محدوده چیتگر شاهد ترافیک سنگین هستیم.

