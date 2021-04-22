به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پس از تساوی یک بر یک مقابل تیم فوتبال پیکان تهران اظهار کرد: در مجموع در مقابل پیکان بازی خوبی ارائه دادیم.

وی افزود: بازی بسیار خوبی برای ما در نیمه دوم رقم خورد اما در نیمه اول آن طور که انتظار داشتیم کار پیش نرفت و بچه‌ها هماهنگ نبودند، البته بازیکنان ما موقعیت‌های خوبی را از دست دادند.

وی خاطر نشان کرد: تیم آلومینیوم در شرایط مناسبی به سر می‌برد البته در برخی از پست‌ها ضعف‌های وجود دارد که باید در رفع آن تلاش کنیم اما تیم آلومینیوم روزهای درخشانی را پیش رو دارد.