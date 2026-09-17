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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

تاکنون ۳ مجمع تشکیل شده؛

پیگیری فدراسیون پارادوومیدانی برای تشکیل هیئت های استانی

پیگیری فدراسیون پارادوومیدانی برای تشکیل هیئت های استانی

فدراسیون پارادوومیدانی همزمان با پیگیری برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکارانش برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی، تشکیل مجامع انتخابی برای تعیین تکلیف هیئت‌های استانی را هم دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی که از ۲۶ مهر در ناگویا آغاز می شود، برنامه های آماده سازی تیم پرجمیعت پارادوومیدانی برای حضور در این بازی ها فشرده تر دنبال می شود با این حال فدراسیون پارادوومیدانی از تشکیل هیئت های استانی خود جهت مهیا کردن شرایط برای تشکیل مجمع انتخاباتی اش غافل نشده است.

امروز (پنجشنبه ۲۶ شهریور) مجمع انتخاباتی هیئت پارادوومیدانی استان مازندران با حضور مهران تیشه گران سرپرست فدراسیون برگزار شد که طی آن پژمان احمدی با کسب ۱۹ رای به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی هیئت پارادوومیدانی استان مازندران، سومین مجمع پس از استان های کرمانشاه و گلستان بود.

کد مطلب 6950105

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