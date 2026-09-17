حمایت از ورزش پارادوومیدانی؛ بانوان مازندران ۹۰ مدال کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشهگران عصر پنجشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت پارادوومیدانی مازندران که در سالن اجتماعات شهید زرهون ادارهکل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار کرد: فدراسیون پارادوومیدانی به تازگی و با حمایت و درایت وزیر ورزش و جوانان راهاندازی شده و برای توسعه این رشته در کشور نیازمند همراهی و حمایت مسئولان هستیم.
وی ضمن قدردانی از مدیرکل ورزش و جوانان مازندران برای برگزاری منظم مجمع، انتخاب پژمان احمدی به عنوان نخستین رئیس هیئت پارادوومیدانی استان را تبریک گفت و افزود: ورزشکاران این رشته باید از جنبههای مختلف مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانیم زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای پارادوومیدانی را فراهم کنیم.
سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی، مازندران را از استانهای ورزشخیز کشور دانست و گفت: این استان همواره در شمار استانهای برتر ورزش کشور قرار داشته و انتظار داریم ورزشکاران مازندرانی در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا نیز همچون گذشته درخشان ظاهر شوند.
تیشهگران با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای تخصصی این رشته ادامه داد: برگزاری کلاسهای آموزشی، دورههای مربیگری و برنامههای استعدادیابی از جمله اقداماتی است که میتواند به رشد و توسعه پارادوومیدانی در سطح استان کمک کند.
وی با بیان اینکه هیأت پارادوومیدانی مازندران در ابتدای مسیر فعالیت خود قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای ورزش قهرمانی در مازندران، انتظار میرود هیأت استان در زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای جدید فعالیت جدی داشته باشد.
حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز در این مجمع با تبریک انتخاب احمدی اظهار کرد: تلاش مجموعه ورزش استان بر این است که افراد توانمند و آشنا به حوزه ورزش در رأس هیأتهای ورزشی استان و شهرستانها قرار گیرند.
وی افزود: امیدواریم رئیس جدید هیأت پارادوومیدانی مازندران با برنامهریزی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، در مسیر توسعه این رشته و حمایت از ورزشکاران موفق عمل کند.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه ورزش قهرمانی گفت: هر فدراسیونی که برای ورزش مازندران سرمایهگذاری و هزینه کند، میتواند نتایج خوبی به دست آورد، چراکه این استان از ظرفیت و استعداد فراوانی در رشتههای مختلف ورزشی برخوردار است.
بانوان مازندران ۹۰ مدال کسب کردند
بریمانی همچنین با اشاره به حضور موفق بانوان ورزشکار مازندرانی در عرصههای ملی و بینالمللی، گفت: در سال ۱۴۰۴ ورزشکاران مازندران موفق به کسب ۴۸۳ مدال شدند که بیش از ۹۰ مدال از این تعداد در رقابتهای بینالمللی توسط بانوان ورزشکار استان به دست آمد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت زیرساختهای ورزشی استان اظهار کرد: مازندران با وجود ظرفیت قابل توجه در ورزش، از نظر زیرساختهای ورزشی و منابع مالی نیازمند حمایت بیشتر مسئولان ملی و استانی است.
در ادامه این مجمع، پژمان احمدی با کسب تمامی ۱۹ رأی اعضای مجمع به عنوان رئیس هیأت پارادوومیدانی استان مازندران انتخاب شد.
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