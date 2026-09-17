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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

جزییات سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در مازندران تشریح شد

جزییات سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در مازندران تشریح شد

ساری- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با تشریح جزئیات سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان گفت: این سند با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه زنان تهیه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ام البنین محمدی عصر پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت سند ارتقای وضعیت زنان با اشاره به تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان اظهار کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت سرمایه انسانی، یکی از الزامات اساسی توسعه به شمار می‌رود و زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه، توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف دارند.

وی افزود: در تدوین این سند تلاش شده است وضعیت موجود زنان در استان، فرصت‌های پیش‌رو، چالش‌ها و موانع مشارکت آنان در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با شرایط استان، راهکارهای اجرایی برای تقویت جایگاه زنان و خانواده ارائه شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران تصریح کرد: شاخص‌های مختلف مرتبط با حوزه زنان و خانواده در جریان تدوین سند مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس نتایج این بررسی‌ها، مجموعه‌ای از راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی برای ارتقای وضعیت زنان تهیه و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.

محمدی با بیان اینکه سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده مازندران در هشت فصل تدوین شده است، گفت: چشم‌انداز جامعه زنان و خانواده استان در افق ۱۴۲۰، جمعیت و نیروی انسانی، ازدواج و طلاق، سواد و تحصیلات، بهداشت و سلامت، ورزش، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی و مدنی، هشت محور اصلی این سند را تشکیل می‌دهند.

وی، توانمندسازی زنان و افزایش حضور آنان در فرآیندهای اجتماعی را از اهداف مهم این سند برشمرد و افزود: آگاهی‌بخشی، ارتقای توانمندی‌ها و تقویت مشارکت زنان در عرصه‌های گوناگون از جمله محورهایی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران ادامه داد: هدف این است که با تکیه بر ظرفیت‌های واقعی استان و اتخاذ برنامه‌های هدفمند، زمینه بهبود وضعیت زنان و خانواده و حرکت در مسیر توسعه پایدار فراهم شود.

محمدی با اشاره به وضعیت شاخص‌های توسعه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اظهار کرد: زنان کشور طی سال‌های گذشته در زمینه دانش، تخصص و مهارت پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند، اما همچنان در برخی حوزه‌ها میان ظرفیت‌های موجود و میزان حضور و مشارکت زنان فاصله وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: توجه جدی به تخصص و توانمندی زنان و فراهم کردن فرصت برای حضور مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف، علاوه بر بهره‌گیری بهتر از ظرفیت سرمایه انسانی، می‌تواند از ایجاد احساس ناامیدی و سرخوردگی در میان بخشی از نیروهای توانمند جامعه جلوگیری کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران درباره چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده در سند نیز گفت: بر اساس این چشم‌انداز، در افق ۱۴۲۰ جامعه زنان و خانواده مازندران باید از امنیت، سلامت، عدالت جنسیتی، کرامت و تعالی انسانی برخوردار باشد و خانواده‌ای مستحکم و مبتنی بر ارزش‌های انسانی و اسلامی در آن شکل گرفته باشد.

محمدی افزود: در این چشم‌انداز، زنان باید از امکان حضور و مشارکت مؤثر و اثرگذار در عرصه‌های مختلف برخوردار باشند و ظرفیت‌های آنان در مسیر پیشرفت و توسعه استان به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6950108

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