تولید هواپیمای برقی هشت نفره با برد ۹۲۰ کیلومتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بای ایرواسپیس که قبلاً یک هواپیمای برقی دونفره تولید کرده بود، حالا از ای فلایر ۸۰۰ رونمایی کرده که می‌تواند هفت مسافر و یک یا دو خلبان را با خود حمل کند.

دو موتور برقی ENGINeUS بر روی بال‌های این هواپیما نصب شده که توسط شرکت سفران تولید شده‌اند. تأمین برق موتورهای یادشده با استفاده از باتری‌های لیتیومی انجام می‌شود.

این هواپیما می‌تواند هر دقیقه ۱۰۳۶ متر ارتفاع بگیرد و حداکثر سقف پروازی آن در ارتفاع ۱۰۶۶۸ متری انجام می‌شود. هواپیمای یادشده مجهز به یک چترنجات ویژه نیز است تا در صورت خرابی باتری‌ها امکان فرود اضطراری را فراهم آورد.

سیستم فرود خودکار اضطراری و یک سیستم شناسایی خودکار موانع نیز بر روی ای فلایر ۸۰۰ نصب شده و برای کمک به شارژ باتری‌ها صفحات خورشیدی نیز بر روی بدنه این هواپیما نصب شده است.

هزینه‌های عملیاتی پرواز این هواپیما تنها یک پنجم هواپیماهای توربینی است و در حین حرکت هیچ دی اکسیدکربنی تولید نمی‌کند و سروصدای آن نیز بسیار کم است. زمان تولید انبوه و قیمت این هواپیما هنوز اعلام نشده است.