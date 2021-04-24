رئیس سازمان سیا به افغانستان سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تایمز، همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان «ویلیام برنز» رییس سیا به تازگی به صورت محرمانه از افغانستان دیدار کرده است.

هدف از این سفر چگونگی سپردن مسئولیت واحدهای ویژه ضدتروریسم به افغانستان عنوان شده است.

سفر رئیس سیا هفته گذشته و به صورت محرمانه صورت گرفته و در جریان این سفر برنز به مقامات افغانستان اطمینان داده است که آمریکا از تلاش‌های ضدتروریسم در این کشور حمایت خواهد کرد.

مشخص نیست که رئیس سیا با کدام یک از مقامات افغان دیدار کرده است اما گفته شده که آمادگی افغانستان برای خروج نیروهای نظامی آمریکایی مورد بحث قرار گرفته است.

سازمان سیا به صورت محرمانه واحدهای ضدتروریسم در افغانستان را آموزش و تجهیز کرده و در عملیات مختلف از این نیروهای استفاده کرده است. هم اکنون ۶ واحد از این نیروها در کنر، پکتیا، قندهار، کابل، خوست و ننگرهار مستقر هستند و قرار است به مرور کنترل این نیروها به دولت افغانستان واگذار شود.