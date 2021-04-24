به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از مدیران مسئول، نمایندگان نشریات و هفته نامه‌های استان سمنان خطاب به مجمع نمایندگان استان نامه‌ای سرگشاده ارسال و در آن نسبت به مصوبه اخیر مجلس درباره آگهی‌های مطبوعاتی ابراز نگرانی کردند.

متن نامه به این شرح است:

اعضای محترم مجمع نمایندگان استان سمنان

با سلام، ادب و احترام

این واژه‌هایی که می‌خوانید به منزله هشدار نسبت به مرگ حتمی رسانه‌های مکتوب و خنجری است که با دست خانه ملت و نماد دمکراسی یعنی مجلس شورای اسلامی بر گلوی زبان ملت و رکن چهارم دمکراسی یعنی مطبوعات این مرزوبوم کشیده می‌شود. و آن تلاش و اقدام دولت و مجلس برای حذف الزام دستگاه‌های اجرایی به درج آگهی‌های مناقصه و مزایده در مطبوعات و رسانه‌های مکتوب است.

رسانه‌های مکتوب استان سمنان اطمینان می‌دهند که این اقدام دو قوه مجریه و مقننه باعث خاموش شدن چراغ بیداری و آگاهی و اضافه شدن سیل بیکاران، در سالی که از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی بنام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، بوده و در راستای مقابله و رویارویی با این نامگذاری ارزیابی می‌شود.

به صراحت اعلام می‌کنیم که رسانه نگاران مکتوب هنوز در شوک آوار نابهنگام بهمن سال ۹۸ یعنی مصوبه دولت مبنی بر عدم الزام انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های مکتوب هستند که در همان روزهای عُسرت زده تصمیم گیران و تصمیم سازان دولت، مجلسیان به رسانه‌های نوشتاری نوید حمایت دادند؛ اما افسوس که چند صباحی از این مواعید پارلمانی‌های بهارستان نشین نگذشت و مصوبه صریح نمایندگان ملت مبنی بر عدم انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های مکتوب همچون میخ فولادین بر تابوت رسانه‌ها کوبیده می‌شود.

البته در آن سال و بعد از آن تصمیم نامناسب، دولت از تصمیم خود برگشت، اما اکنون رکن چهارم دمکراسی در قوه مقننه به صلیب کشیده می‌شود! رسانه‌های مکتوب استان سمنان اعلام می‌دارند که اصرار بر اجرای مصوبه غیر کارشناسی - حذف انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های مکتوب - آفتاب و مهتاب رسانه‌های نوشتاری را در کسوف و خسوف فرو می‌برد.

ما متولیان رسانه‌های مکتوب استان سمنان به صراحت مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و خواستار لغو هرچه سریع‌تر مصوبه عدم انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های مکتوب کشور می‌باشیم و انتظار داریم وکلای مردم در ابتدای نسیم اردیبهشت بهار، بسان دولت برای تصحیح مصوبه و برگشت از این تصمیم، چکش قانون را به نفع رسانه‌ها بر کرسی مجلس فرود آورند.

جمعی از سرپرستان و مدیران رسانه‌های مکتوب استان سمنان