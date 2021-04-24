زمان سررسید پرداخت مالیات ارزش افزوده زمستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی در بخشنامهای به رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران امور مالیاتی استانها اعلام کرد که آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به دوره مالیاتی زمستان سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات متعلقه پانزدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ است.
با عنایت به مفاد بند (۶) بخشنامه بهشماره ۲۰۰/۹۹/۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ موضوع ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ مبنی بر اینکه «مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مؤدیان مالیاتی بهمدت یک ماه تمدید میشود، مقرر میدارد:
آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به دوره مالیاتی زمستان سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات متعلقه پانزدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ میباشد، در این راستا با توجه به اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم قانون میباشد لذا تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در سررسید تعیینشده مشمول جریمه موضوع بند (۵) ماده (۲۲) و ماده (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
شایان ذکر است کلیه مهلتهای قانونی که سررسید آنها تاریخ انقضا تسلیم اظهارنامه میباشد از جمله مهلت مقرر برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شامل تمدید مهلت موضوع بند ۶ بخشنامه فوقالذکر خواهد بود، بنابراین مؤدیان محترم مالیاتی برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی دوره چهارم (زمستان) سال ۱۳۹۹ با احتساب تعطیلات رسمی پانزدهم و شانزدهم خرداد ماه، تا تاریخ هفدهم خرداد ماه سال ۱۴۰۰ فرصت دارند.
نظر شما