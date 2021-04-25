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۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۳۸

لیگ قهرمانان فوتبال آسیا؛

بازتاب شکست تاریخی الهلال مقابل استقلال/ فاجعه فنی و رسوایی!

بازتاب شکست تاریخی الهلال مقابل استقلال/ فاجعه فنی و رسوایی!

روزنامه «الریاضیه» عربستان از شکست تیم الهلال برابر استقلال تاجیکستان به عنوان یک رسوایی و افتضاح یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازی‌های هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و در گروه نخست این بازی ها، شب گذشته تیم الهلال عربستان برابر تیم استقلال تاجیکستان با نتیجه یک به ۴ شکست خورد تا عجیب‌ترین نتیجه این فصل از مسابقات لیگ قهرمانان را رقم بزند. الهلال که قهرمان فصل ۲۰۱۹ آسیا بود، با این نتیجه همه رسانه‌ها و کارشناسان را شگفت زده کرد.

روزنامه «الریاضیه» عربستان با عنوان رسوایی و افتضاح از این باخت سنگین یاد کرده و نوشته است که این چهارمین باخت الهلال در آسیا با چهار گل است.

روزنامه «الشرق الاوسط» تیتر «الهلال با چهار گل تاریخی سقوط کرد» را برای نتیجه این مسابقه انتخاب و اعلام کرد معادلات صعود الهلال به مرحله بعد پیچیده شد.

روزنامه «عکاظ» هم با تیتر «فاجعه فنی الهلال را ساقط کرد» به این بازی پرداخته است.

کد مطلب 5196997

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