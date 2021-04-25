ثبت سی اُمین روز کیفیت سالم هوا برای پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران همچنان در شرایط سالم قرار دارد و اما از میان ۶ آلاینده اصلی هوای تهران تنها ۲ آلاینده در شرایط پاک قرار دارند و مابقی آلایندهها وارد شرایط قابل قبول شدهاند.
همچنان ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون آلاینده غالب هوا هستند و پیش بینی میشود این شرایط طی ساعات آینده ادامه پیدا کند.
در حال حاضر میانگین غلظت آلایندهها بر روی عدد ۶۱ قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این میانگین بر روی عدد ۷۳ قرار داشته است.
تهران از ابتدای سال تنها ۲ روز هوای پاک را تجربه کرده و طی این مدت ۳۰ روز کیفیت هوا سالم و ۴ روز برای گروههای حساس ناسالم بوده است.
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