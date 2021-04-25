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۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۳۱

ثبت سی اُمین روز کیفیت سالم هوا برای پایتخت

ثبت سی اُمین روز کیفیت سالم هوا برای پایتخت

کیفیت هوای تهران برای سی امین روز در شرایط سالم قرار گرفته است، از ابتدای سال تاکنون تهران تنها ۲ روز هوای پاک را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران همچنان در شرایط سالم قرار دارد و اما از میان ۶ آلاینده اصلی هوای تهران تنها ۲ آلاینده در شرایط پاک قرار دارند و مابقی آلاینده‌ها وارد شرایط قابل قبول شده‌اند.

همچنان ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون آلاینده غالب هوا هستند و پیش بینی می‌شود این شرایط طی ساعات آینده ادامه پیدا کند.

در حال حاضر میانگین غلظت آلاینده‌ها بر روی عدد ۶۱ قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این میانگین بر روی عدد ۷۳ قرار داشته است.

تهران از ابتدای سال تنها ۲ روز هوای پاک را تجربه کرده و طی این مدت ۳۰ روز کیفیت هوا سالم و ۴ روز برای گروه‌های حساس ناسالم بوده است.

کد مطلب 5197079
سمیرا خباز

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