کوچ بهاره عشایر هرمزگان بایک ماه تاخیر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر سالاری با اشاره به اینکه هرساله کوچ بهاره عشایر استان از نیمه اسفند ماه تا نیمه فروردین ماه انجام می شود، اظهار کرد: امسال به دلیل وقوع بیماری کرونا با هماهنگی صورت گرفته جابجایی عشایر به مدت یک به تعویق افتاد.

وی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی استان و رفع محدودیت های صورت گرفته از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری کوچ عشایر آغاز شد.

به گفته مدیر امور عشایر استان هرمزگان، جهت رعایت سلامت جامعه عشایری مکاتبات لازم با دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل دامپزشکی استان جهت نظارت های بهداشتی، انجام تست های غربالگری و در اختیارگذاری بسته های بهداشتی انجام پذیرفته است.

سالاری همچنین با اشاره به اینکه تاکنون هیچ فردی از جامعه عشایری استان به ویروس کرونا مبتلا نشده است، ابراز داشت: به منظور جلوگیری از اپیدمی بیماری کرونا و خروج سریع تر دام از استان توصیه لازم جهت کوچ مکانیزه و خودرویی نیز انجام پذیرفته است.

وی افزود: دفترچه دامداری عشایر به عنوان برگ تردد مورد قبول نهاد های مسوول قرار می گیرد. در استان هرمزگان ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار جمعیت عشایری وجود دارد که تمرکز اصلی آنان در شهرستان های رودان و حاجی آباد است..

سالاری خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود مدت زمانی کوچ عشایر استان تا ۲۰ اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد.