انجام بیش از ۳۲ هزار تست فوری کرونا در مرزهای رسمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور ضمن تاکید بر تداوم اجرای طرح کنترل بهداشتی مسافران در مبادی مرزی کشور گفت: این طرح با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ٢٠ اسفندماه کلید خورده و تا صبح روز ششم اردیبهشت ماه، ۲۰۸ هزار و ۷۴۶ نفر از مسافران کنترل و غربالگری شده‌اند.

وی افزود: در این مدت ۳۲ هزار و ۷۱۴ مورد تست فوری و ۱۰ هزار ۳۳۵ مورد تست پی سی آر از مسافران مشکوک به کرونا گرفته شده و ۵۵ نفر از مسافران نیز به صورت موقت قرنطینه شده‌اند.

ولی پور اظهار کرد: این طرح با مشارکت ۴٣١ نیروی عملیاتی در ١۶ استان در حال اجراست.