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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۱:۲۷

گروه دوم لیگ قهرمانان - امارات

تساوی تراکتور برابر پاختاکور/ شانس شاگردان خطیبی به حداقل رسید

تساوی تراکتور برابر پاختاکور/ شانس شاگردان خطیبی به حداقل رسید

تیم فوتبال تراکتور ایران در پنجمین دیدار از لیگ قهرمانان آسیا برابر نماینده ازبکستان به تساوی رسید اما همچنان شانس صعود را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور که در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد شامگاه امروز دوشنبه به مصاف تیم پاختاکور رفت و با وجود تلاشی که بازیکنان این تیم انجام دادند نتوانستند به پیروزی برسند و با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند. 

تراکتور که تا قبل از این دیدار شش امتیاز داشت، امیدوار بود با پیروزی برابر پاختاکور ضمن فاصله گرفتن با این تیم ازبکستانی شانس صعود خود به مرحله بعد را افزایش دهد اما با تساوی برای این دیدار باید منتظر بازی پایانی بماند.  تیم پاختاکور هم با این تساوی ۴ امتیازی شد.

تیم فوتبال تراکتور در دیدار با پاختاکور ازبکستان

در روز پایانی دیدارهای این گروه تیم فوتبال تراکتور به مصاف شارجه امارات می رود که در حال حاضر با ۸ امتیاز و انجام ۴ بازی صدرنشین گروه است. پاختاکور هم به مصاف تیم نیروی هوایی عراق می رود که با ۲ امتیاز در قعر جدول قرار دارد. 

شارجه در صورت پیروزی در بازی پنجم خود ۱۴ امتیازی خواهد شد و به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد خواهد شد و حتی اگر به تراکتور هم ببازد بازهم تاثیری به حالش نخواهد داشت. با این حال اگر تراکتور شارجه را ببرد ۱۰ امتیازی می شود و این شانس را دارد که برای قرار گرفتن بین سه تیم برتر دوم منتظر نتایج سایر تیم ها در گروه های مختلف باشد.

کد مطلب 5198596
رضا خسروي

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      عمرا تراکتور صعود نمی کنه. خطیبی تراکتور را نابود کرد

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