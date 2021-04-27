عیسی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد تیم ایران در رقابتهای جهانی جوانان و ادعای فدراسیون مبنی بر تاریخ سازی این نتایج گفت: بوکسورهای ما در رقابتهای جهانی بد مبارزه نکردند و مربیان هم زحمت خودشان را کشیدند و با تجربه بودند اما متاسفانه ما نتیجه ای نگرفتیم و به عدم مدیریت باختیم.

وی افزود: سوالی که خانواده بوکس از رئیس فدراسیون دارد این است که در مدت ریاست خود چه کاری برای بوکس و بوکسورها انجام داده اید؟ آیا آنها را به یک تورنمنت اعزام کرده اید؟ رئیس فدراسیون از کدام تاریخ سازی صحبت می کند؟ البته تقصیری هم ندارد ایشان چرا که از سابقه گذشته بوکس ایران خبر ندارد که در المپیک آتلانتا چهارم شدیم و درخشش بوکسورهای ما در المپیک لندن را ندیده است.

گل محمدی ادامه داد: ثوری فقط وعده های غیرواقعی داد. حقوق ملی پوشان را قطع کرده بود تا دی پارسال موضوع رسانه ای شد و مجبور شد آن را پرداخت کند. جوانان ما در اردو بودند و حتی بلیط هواپیمایشان برای حضور در اردو را نیز باید روسای هیات های استانی می دادند. بله تاریخ ساز شدیم اما در بی توجهی و عدم صداقت.

یک رئیس هیات را به عنوان مربی به مسابقات جهانی فرستادند

کارشناس بوکس تصریح کرد: ثوری برای انتخابات وعده داد که اسپانسرهای میلیاردی به بوکس می آورد اما در آستانه پایان ۴ سال ریاستش خبری از آنها نیست. برای اینکه مثلا در انتخابات بعدی رای بیاورد یک رئیس هیات را به عنوان مربی به رقابتهای جهانی فرستاد. این رئیس هیات مدرک درجه چند مربیگری را دارد اما آیا باید به جای این همه مربی عنوان دار به مسابقات برود؟

گل محمدی ادامه داد: از مسئولان و نهادهای نظارتی می خواهم تا برای انتخابات بعدی افراد غیرتخصصی را تایید صلاحیت نکنند چون ضربه اش به ورزش ایران می خورد. این چهارسال ضعیف ترین سالهای بوکس ایران در تاریخ این رشته بود. متاسفانه شخصیت بوکس ایران با چنین مسئولانی پایین آمد. شما تصور کنید روزی سکان هدایت بوکس در دست ناطق نوری بود و قهرمانان صاحب نامی مثل روح اله حسینی کنار او بودند و حالا بوکس در دست چه افرادی است. من از ناطق نوری هم انتقاد می کردم ولی ایشان شخصیت بزرگی داشت و به بوکس هم اعتبار داده بود.

اکبر احدی به بوکس کم لطفی کرد

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که به هرحال در مجمع قبلی ایشان رای آورد گفت: کدام رای؟ ایشان ۲۳ رای آورد که خدا از مسئولان وزارت ورزش نگذرد که این بلا را سر بوکس آوردند. وزارت ورزش به افشین داوری گفت در انتخابات شرکت نکند و چند رای او را هم به ثوری دادند. اکبر احدی هم به بوکس کم لطفی کرد و باید اشتباهش را جبران کند. در واقع ثوری با رای های افشین داوری و کمک اکبر احدی تازه با زور ۲۳ رای آورد.

گل محمدی عنوان کرد: فدراسیون طی این سالها بودجه کمی نداشته و از اسپانسرهایی هم برخی مواقع پول هایی گرفته اما معلوم نیست این پول ها چه شده است. از نهادهای نظارتی می خواهیم که به مسائل مالی فدراسیون هم ورود کنند.

نتیجه مسابقات دوره ای چند سال قبل نونهالان را حالا می‌بینیم

وی در خصوص عملکرد بوکس ایران در این چهارسال عنوان کرد: باید از ثوری پرسید از زمان ریاستش چند مدال آسیایی کسب کرده ایم؟ دو سهمیه در گروه بازنده ها گرفتن، معجزه نیست. این دو سهمیه را هم مدیون زحمات خود بوکسورها و کادر فنی بودیم و اثری از حمایت رئیس فدراسیون نیست. خدا پدر روح اله حسینی را بیامرزد که مسابقات بوکس نونهالان و نوجوانان را پایه گذاری کرد و هر ماه بوکسورهای پایه با هم مسابقه می دادند که حالا نتیجه آن روزها را در بوکس جوانان میبینیم.

گل محمدی در خصوص رقابتهای لیگ برتر بوکس عنوان کرد: لیگ برتر بعد از ۸ سال برگزار شد و دوستان گفتند بعد از ۱۱ سال. کاپ قهرمانی ۸ سال قبل در دستان من است و چطور دروغ می گویند؟ می گویند اولین دوره لیگ که باید بگویم درست است رقابتهایی که شما برگزار کردید اولین دوره رقابتهای لیگ آماتور و سطح پایین بود. مسابقاتی که با این کیفیت و در یک هفته برگزار کردید بوکس لیگ برتر نیست یک مسابقه سطح پایین است که استانداردهای لازم را ندارد. دوستان ادعا می کنند ما صدا و سیما را به بوکس آوردیم که این هم کذب محض است در رقابتهای قدیمی بوکس هم صدا و سیما همیشه به بوکس لطف داشته و هنوز پوشش خبری و کارشناسی کردن بازی های آسیایی و المپیک ها را از یاد نبرده ایم.

حضور در مسابقات با صغرسنی ها

وی در خصوص بحث رزومه مربیگری رئیس فدراسیون عنوان کرد: ایشان زمانی که مربیگری کرده برخی بوکسورها با صغر سنی در مسابقات حضور داشتند. بوکسوری که ۲۸ سال سن داشت را در تیم جوانان بازی می داد. ماجرای بوکسور ایشان در رقابتهای جوانان را از یاد نبرده ایم که با اسم پسر عمویش و در حالی که ۲۵ سال داشت به جای یک فرد ۱۶ ساله مسابقه داد. ورزشکار دوپینگی دو سال محروم را بعد از سه ماه در قهرمانی کشور بازی دادند که من اعتراض کردم و تقلبشان دوباره رو شد.

وی افزود: وضعیت ترک کشور ملی پوشان در زمان حضور ثوری هم فاجعه آمیز بود. بدترین آنها کهرازه بود که از نزدیکان و همشهریان ایشان بود و با تیم ملی به مسابقات رفت و دیگر برنگشت و حتی علیه کشورمان مصاحبه هم کرد.

گل محمدی تصریح کرد: نزدیک به چهار سال کابوس وار را در بوکس پشت سر گذاشتیم. ما خانواده بوکس از مسئولان نظارتی می خواهیم در تایید صلاحیت ها دقت کنند تا دیگر شاهد حضور روسایی که توانایی و تخصص و مدیریت لازم را ندارند نباشیم.