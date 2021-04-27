کاروان لجستیک متعلق به نظامیان آمریکا در عراق هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، یک کاروان لجستیک دیگر ارتش ایالات متحده آمریکا در عراق هدف قرار گرفت. منابع رسانه‌ای اعلام کردند که این کاروان در استان بصره واقع در جنوب عراق هدف قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، تاکنون هیچ گروهی مسئولیت هدف قرار دادن کاروان آمریکایی در ذی قار را برعهده نگرفته است. این در حالی است که چندی پیش نیز یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر کاروان لجستیک متعلق به نظامیان آمریکایی در استان ذی قار منفجر شده بود.

گفتنی است، طی ماه‌های اخیر، کاروان‌های لجستیک ایالات متحده آمریکا بارها در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفته‌اند. با این حال، آمریکایی‌ها همچنان از پایبندی به مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج هرچه سریع‌تر از خاک این کشور طفره می‌روند.