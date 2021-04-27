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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۲۱

نمونه اولیه استارشیپ آماده پرتاب آزمایشی می شود

نمونه اولیه استارشیپ آماده پرتاب آزمایشی می شود

اسپیس ایکس به طور موفقیت آمیز تست احتراق استاتیک نمونه اولیه موشک استارشیپ را انجام داد. این تست فرایندی برای آماده سازی پرتاب آزمایشی نمونه اولیه مذکور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، جدیدترین نمونه اولیه موشک استارشیپ در مقر بوکاچیکا اسپیس ایکس روشن شد. این نخستین آزمایش احتراق استاتیک SN۱۵ بود.

در این آزمایش در حالی که بدنه نمونه اولیه با طناب به زمین متصل شده بود، ۳ موتور رپتور آن برای مدت کوتاهی روشن شدند.

البته قرار نیست نمونه اولیه SN۱۵ برای مدتی طولانی روی زمین باقی بماند. آزمایش احتراق استاتیک یک فرایند کنترل کلیدی قبل از تست پرتاب موشک به ارتفاع ۱۰ کیلومتری زمین به حساب می‌آید. پیش بینی می‌شود پرتاب آزمایشی در روزهای آینده انجام شود.

SN۱۵، پنجمین نمونه اولیه استارشیپ در کمتر از ۵ ماه اخیر است که آزمایش می‌شود. ۴ نمونه اولیه پیشین آزمایش پرتاب را با موفقیت انجام دادند اما هنگام فرود منفجر شدند.

هدف از ساخت موشک استارشیپ، ارسال فضانوردان و بار به مریخ و دیگر سیارات است. نمونه نهایی این موشک ۵۰ متر خواهد بود.

کد مطلب 5198794
شیوا سعیدی

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