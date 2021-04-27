به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «پیکار» و تک آهنگ «میهن»، محصولات مشترک مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مرکز موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از آلبوم «پوئم سمفونی سرباز» منتشر شد.

این ۲ اثر با آهنگسازی آرمان مهربان، شعر علی محمد مودب، خواننده امیرحسین سمیعی، رهبری ارکستر آرش امینی و رهبری کر رازمیک اوهانیان تولید شده است.

آلبوم «پوئم سمفونی سرباز» چندی پیش به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و در اولین سالگرد شهادت این سردار تولید و منتشر شده است.

برای تماشای نماهنگ «پیکار» اینجا و برای شنیدن تک آهنگ «میهن» اینجا را کلیک کنید.