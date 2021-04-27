به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، روز دوشنبه خبری مبنی بر اخطاریهای از سوی سازمان هواپیمایی کشوری خطاب به آژانسهای گردشگری با موضوع فروش بلیط در مسیرهای تهران هند و تهران پاکستان در رسانهها منتشر شد.
روابط عمومی علیبابا در این باره گفت: علیبابا روز ۵ اردیبهشت پیرو نامه رسمی هواپیمایی کشوری، فروش تمامی بلیطها در مسیرهای تهران هند و تهران پاکستان را متوقف کرد.
به گفته روابط عمومی علیبابا، بخشنامه ابتدایی ستاد ملی مقابله با کرونا در روز ۴ اردیبهشت خطاب به شرکتهای هواپیمایی جهت لغو پروازها بوده و شامل فروش بلیط نمیشد. علیبابا به محض دریافت نامه رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر توقف فروش از تاریخ ۵ اردیبهشت، فروش را متوقف کرد. همچنین در راستای شفافسازی و همکاری با سازمانهای نظارتی تمامی مستندات لازم جهت اثبات این امر در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار داده شد و تا اطلاع ثانوی هیچ پروازی در این مسیر فروخته نخواهد شد.
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