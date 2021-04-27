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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۳۱

به دنبال اخبار منتشر شده مبنی بر اخطار به آژانس‌ها؛

هیچ بلیطی از وبسایت علی‌بابا درمسیر هند و پاکستان فروخته نشده است

هیچ بلیطی از وبسایت علی‌بابا درمسیر هند و پاکستان فروخته نشده است

پیرو همه‌گیری گونه‌ جدیدی از کرونا در هند و با نامه رسمی سازمان هواپیمایی کشوری، از ۵ اردیبهشت هیچ بلیطی در وبسایت علی‌بابا در مسیرهای تهران ـ هند و تهران ـ پاکستان فروخته نشده است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، روز دوشنبه خبری مبنی بر اخطاریه‌ای از سوی سازمان هواپیمایی کشوری خطاب به آژانس‌های گردشگری با موضوع فروش بلیط در مسیرهای تهران هند و تهران پاکستان در رسانه‌ها منتشر شد.

روابط عمومی علی‌بابا در این باره گفت: علی‌بابا روز ۵ اردیبهشت پیرو نامه رسمی هواپیمایی کشوری، فروش تمامی بلیط‌ها در مسیرهای تهران هند و تهران پاکستان را متوقف کرد.

به گفته روابط عمومی علی‌بابا، بخشنامه ابتدایی ستاد ملی مقابله با کرونا در روز ۴ اردیبهشت خطاب به شرکت‌های هواپیمایی جهت لغو پروازها بوده و شامل فروش بلیط نمی‌شد. علی‌بابا به محض دریافت نامه رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر توقف فروش از تاریخ ۵ اردیبهشت، فروش را متوقف کرد. همچنین در راستای شفاف‌سازی و همکاری با سازمان‌های نظارتی تمامی مستندات لازم جهت اثبات این امر در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار داده شد و تا اطلاع ثانوی هیچ پروازی در این مسیر فروخته نخواهد شد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 5199065

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