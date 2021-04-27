به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکیبا بعد از ظهر امروز در نشست خبری که در سالن جلسات مرکز توسعه بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: واکسیناسیون بیماران خاص علیه بیماری کرونا فقط در بیمارستان و زیر نظر پزشک با نامه وزارتخانه تزریق می‌شود تا با داروهای مصرفی بیمار تداخل نداشته باشد.

وی افزود: بیماران خاص در مورد علائم و عوارض واکسن کرونا اطلاعاتی دریافت می‌کنند، این افراد باید پیش از تزریق واکسن کرونا برگه رضایت یا عدم رضایت را امضا کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در شهرستان کرمانشاه ۱۵ مرکز، اسلام آبادغرب چهار مرکز و شهرستان‌های دالاهو، قصرشیرین، ثلاث باباجانی و روانسر هر کدام ۲ مرکز و شهرستان‌های سرپل ذهاب، پاوه، گیلانغرب، جوانرود و هرسین هر کدام سه مرکز تزریق واکسن به سالمندان و بیماران خاص را به عهده دارند که تعداد این مراکز در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.

شکیبا تصریح کرد: به منظور افزایش سرعت عمل در تزریق واکسن کرونا، در آینده نزدیک از ادارات و سازمان‌ها برای مراکز تجمعی واکسیناسیون عمومی کمک گرفته می‌شود.

گفتنی است، مردم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تزریق واکسن کرونا می‌توانند از ساعت هشت صبح لغایت ۱۵ بعد از ظهر با تلفن ۴۱۰۰ در تماس باشند.