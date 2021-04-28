پایان روند تایید نامزدهای ریاست جمهوری سوریه از سوی پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سانا از بسته شدن صندوق‌های تاییدیه های کتبی در پارلمان سوریه پس از پایان روند تأیید نامزدها توسط نمایندگان پارلمان سوریه خبر داد.

مهلت قانونی دریافت درخواست‌های نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در حالی در پایان ساعت اداری امروز (چهارشنبه) به اتمام رسید که در مجموع ۵۱ نفر از جمله هفت زن، درخواست نامزدی خود در انتخابات سال جاری میلادی برای تصدی این منصب را به صورت رسمی ارائه دادند.

در همین راستا نیز، «حموده الصباغ»، رئیس مجلس خلق (پارلمان) سوریه بعد از ظهر امروز اعلام کرد که در آخرین روز از این مهلت ۱۰ روزه از ۱۹ تا ۲۸ آوریل جاری (۳۰ فروردین تا ۸ اردیبهشت)، دادگاه عالی قانون اساسی این کشور به پارلمان اطلاع داده که درخواست نامزدی ۱۰ نفر دیگر در انتخابات ریاست جمهوری را دریافت کرده است.

از سوی دیگر، پارلمان سوریه امروز با اکثریت آرای اعضای خود، با دعوت از پارلمان‌های برخی کشورهای منطقه و جهان برای همراهی با فرآیند انتخابات ریاست جمهوری این کشور و آگاهی از روند آن موافقت کرد جایی که برای انجام این کار، از پارلمان کشورهای ایران، عمان، الجزایر، موریتانی، روسیه، چین، ارمنستان، بلاروس، آفریقای جنوبی، ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، کوبا و نیکاراگوئه دعوت به عمل خواهد آمد.

این در حالی است که الصباغ هفته گذشته نیز تاکید کرده بود که بنا بر اعلام دادگاه عالی قانون اساسی سوریه، «بشار اسد»، رئیس جمهوری کنونی این کشور، درخواست رسمی نامزدی خود برای تصدی دوباره این منصب را ارائه داده تا اصلی ترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۶ مه آینده (پنجم خرداد ماه) باشد.

شایان ذکر است که بر اساس قانون انتخابات سراسری در سوریه، درخواست نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تنها در صورتی به طور نهایی پذیرفته می‌شود که فرد نامزد بتواند تأیید کتبی دست کم ۳۵ تن از اعضای پارلمان این کشور برای نامزدی خود را به دست آورد.

در همین حال، هر یک از اعضای پارلمان سوریه که از ۲۵۰ عضو تشکیل شده، تنها می‌توانند نامزدی یک نفر برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تأیید کنند و این بدان معنی است که نامزدهای نهایی انتخابات آتی به هیچ وجه از هفت نفر بیشتر نخواهند بود.