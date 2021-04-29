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۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۳۱

معاون وزیر صمت اعلام کرد

هدفگذاری داخلی سازی ۱۰ میلیارد دلار کالای وارداتی در وزارت صمت

هدفگذاری داخلی سازی ۱۰ میلیارد دلار کالای وارداتی در وزارت صمت

معاون امور صنایع وزارت صمت از برنامه ریزی برای افزایش داخلی سازی با هدف کاهش ۱۰ میلیارد دلاری واردات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی صادقی نیارکی پس از جلسه هم اندیشی وزرات صنعت با برخی نمایندگان مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی، گفت: داخلی سازی، استفاده از ظرفیت خالی تولید و تأمین مواد اولیه تولید سه محور اصلی معاونت امور صنایع وزرات صمت در سال ۱۴۰۰ است.

وی توجه به داخلی سازی را یکی از برنامه‌های اصلی وزرات صمت در سال جاری خواند و گفت: پروژه نهضت ساخت داخل با هدف داخلی سازی ۳.۴ میلیارد دلار به تفکیک استان‌ها مشخص شده و طی سه سال منجر به کاهش ۱۰ میلیارد دلار کالای وارداتی خواهد شد.

معاون امور صنایع وزرات صمت با اعلام اینکه دومین برنامه هدفگذاری شده استفاده از ظرفیت خالی بنگاه‌های تولیدی است، اظهار داشت: صنایع منتخب شناسایی شدند و با تأمین مالی حدود ۷۰ هزار میلیارد می‌توانیم حدود ۱۵ درصد از ظرفیت واحدهای خالی را فعال کنیم.

وی افزود: تأمین مواد اولیه کالاهای دارای کمبود، سومین هدف اصلی معاونت امور صنایع برای کاهش مشکلات سد راه تولید در کشور است که منجر به افزایش و رونق تولید خواهد شد.

کد مطلب 5200603

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