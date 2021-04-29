صدور کیفرخواست افرادی که ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی داشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دادسرای تهران طی ۲ سال گذشته گفت: کارهایی که طی ۲ سال گذشته در مجموعه دادسرای تهران انجام شده است به عبارتی با کارهای ۴۰ سال گذشته برابری می‌کند.

وی افزود: قاطعیت و برخورد بدون اغماض و تبعیض با متهمان و مفسدین جرایم اقتصادی و اداری و همچنین عدم تاثیرپذیری از صاحبان نفوذ و قدرت، از مهمترین ویژگی‌های رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی طی ۲ سال گذشته بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: برخورد جدی با مفسدین حوزه ارز که معیشت مردم را دچار مخاطره کردند و رسیدگی به برخی پرونده‌های واگذاری‌های غیرضابطه‌مند، موجب بازدارندگی و پیشگیری در ساختار نظام اداری کشور خواهد شد.

القاصی مهر خاطرنشان کرد: اخیراً در دادسرای تهران کیفرخواستی را به دادگاه ارسال کردیم که در آن ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تُن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی به افراد صورت گرفته بود. افراد مسئول و مسببان این اقدام را تحت تعقیب قرار داده‌ایم.