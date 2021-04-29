شورا نماد مردم سالاری دینی/ شهر آباد نیازمند انتخاب آگاهانه است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- عصمت اسماعیلی: امروز نهم اردیبهشت، روز شوراهای اسلامی شهر و روستا است و در تقویم رسمی کشور ما، ایران، روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها تعیین شده است.

شوراهای اسلامی شهر و روستا تا کنون پنج دوره خود را پشت سر گذاشته‌اند و در این پنج دوره شاهد فراز و فرودهای فراوان در این شوراها بوده‌ایم.

هدف از تشکیل شوراها، مشارکت مردم محلی در اداره امور خویش است تا افراد نسبت به اداره محل زندگی خود احساس مسئولیت بیشتری پیدا کنند و این نوع مشارکت که از خصوصیات یک جامعه برخوردار از حاکمیت مردمی است سبب پیشرفت و بهبود امور جامعه می‌شود و به برکت آن نقش آفرینی مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، دوچندان شده است.

شورا یک اصل عقلی است که آموزه‌های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است و شکل گیری این نهاد مقدس در نظام اسلامی ریشه در آموزه‌های دینی و برگرفته از تعالیم الهی و توصیه مؤکد دین مبین اسلام در جهت همفکری و مشورت در امور است و در واقع فرایند واگذاری امور به مردم و نقش آفرینی شهروندان در تعیین سرنوشت خویش است.

تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا و مشارکت دادن مردم در اداره امور جامعه پیرامون خود از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی و نمادی دیگر از مردمی بودن و مردم سالاری اسلامی در این نظام مقدس است.



اعضای شورای اسلامی به عنوان وکلای مردم پیگیر مسائل و مشکلات موکلین خود هستند و به یقین خدمت بی منت به مردم در لباس عضویت در شوراها، توفیقی بزرگ برای منتخبین و معتمدین مردم است که باید از لحظه لحظه آن در راستای عمل به وظایف قانونی خود استفاده ببرند.

ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاهای کشور در سال جاری پیش رو است و همزمان با سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد برگزار خواهد شد و مردم بار دیگر با حضور در انتخابات منتخبین خود برای دوره چهارساله پارلمانی شهری را انتخاب خواهند کرد.

لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شوراها به عنوان نماد مردم سالاری نقش مهمی در انتقال تصمیمات مردم برای اداره کشور و جوامع مختلف دارند.

محمد تقی ایرانی بیان کرد: به منظور برگزاری باشکوه انتخابات شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای استان بوشهر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته و مراحل مختلف انتخابات بر اساس برنامه در حال پیش‌رفت است.

وی با اشاره به افزایش استقبال داوطلبان انتخابات شوراها در شهرها و روستاهای استان از این انتخابات، تصریح کرد: علی‌رغم تلاش دشمنان برای کاهش حضور مردم شاهد استقبال خوبی از این قضیه هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از تدوین اطلس امنیت انتخابات استان خبر داد و تصریح کرد: اطلس امنیت انتخابات در استان بوشهر تدوین، تصویب و ابلاغ شده و در این راستا تشکیل کمیته امنیتی انتخابات حائز اهمیت است.

لزوم انتخاب آگاهانه

در این دوره از انتخابات شوراها مانند دوره‌های پیشین کاندیداهای متعددی با سلایق و برنامه‌های مختلف پا به عرصه گذاشته‌اند و با طی شدن روند ثبت نام و تعیین و معرفی افراد تأیید صلاحیت شده این دوره از انتخابات این کاندیداها برنامه‌های خود را ارائه خواهند داد و این مردم هستند که باید با بهره گیری از تجربیات پنج دوره گذشته این بار موفق تر از گذشته دست به انتخاب بزنند.

اگر وظایف شوراهای شهر را مطالعه کنیم متوجه خواهیم شد که شورای شهر وظایف مهمی بر عهده دارد که می‌تواند در بسیاری از امور مربوط به شهر تأثیرگذار باشد.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات دوره جدید شوراهای شهر و روستا باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های افراد شرکت کننده به عنوان کاندید، افرادی با ویژگی‌های مؤثر در بهبود وضعیت شهر را شناسایی و برای چهار سال آینده در پارلمان شهری انتخاب کرد.

از جمله مشخصاتی که می‌توان برای شورای تأثیرگذار و مطلوب و ویژگی‌های یک عضو مؤثر برای شورا در نظر گرفت دارا بودن روحیه کار جمعی و تشکیلاتی، مشاوره پذیری، دارای مسؤولیت اجتماعی بالا، تخصص و اطلاعات کافی، داشتن تقوای کاری، ترجیح منافع مردم بر منافع شخصی، وقت گذاشتن و بکارگیری تخصص و تجربه خود در بهبود امور شهری، داشتن روحیه همکاری و تعامل و تعاون و مشارکت، سعه صدر و بردباری، دارا بودن روحیه جسارت و شهامت و قاطعیت در حفظ بیت المال و رعایت حقوق شهروندی را می‌توان نام برد.

برقراری ارتباط مداوم و عمیق با اقشار مختلف مردم برای شناسایی مشکلات و نیازهای مردم در حوزه‌های مختلف و استفاده از مشاوره و همفکری نخبگان شهری نیز می‌تواند در برنامه ریزی دقیق و مدونی برای پیگیری و رفع مشکلات آنها نقش مؤثر داشته باشد.

اعضای شورای شهر باید متشکل از متخصصان حوزه علوم شهری باشند و دارای شناختی کامل از قوانین و مقررات شورا و شهرداری و دارای دانش و تخصص مرتبط با شهر و شهرسازی باشند تا بتوانند به طور کامل بر شهرداری نظارت و ریل‌گذاری خوبی برای توسعه شهر را فراهم کنند.

شرایط برگزاری انتخابات باشکوه فراهم است

دبیر ستاد ستاد انتخابات استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشارکت شهروندان استان بوشهر برای عضویت در شوراهای اسلامی روستا و تیره‌های عشایری افزایش یافته است.

خسرو دهقانی اضافه کرد: در مجموع در استان ثبت نام برای تشکیل ۳۹۹ شورای روستا و ۲۰ تیره عشایری انجام می‌شود و داوطلبان برای کسب هزار و ۲۸۹ کرسی در ۲۶ بخش استان و ۶۰ کرسی تیره‌های عشایری رقابت می‌کنند.

وی اضافه کرد: همچنین نامزدهای انتخابات ششمین دوره شهر در استان بوشهر در ۴۰ شهر و برای احراز ۲۱۰ کرسی شامل ۳۶ شورا با پنج کرسی، سه شورا با هفت کرسی و مرکز استان با ۹ کرسی رقابت خواهند کرد.

شورای موفق نیازمند همدلی

منتخبین شورا باید بدانند که شورای شهر مکانی برای تسویه حساب‌های سیاسی و راهبری شهر بر اساس گرایش‌های حزبی و جناحی نیست و شورایی موفق تر خواهد بود که به کار تیمی وفاق و همدلی توجه کرده و از سیاست‌زدگی و تفرقه که آفت بزرگی بر شوراها است پرهیز کند.

همه ما به عنوان شهروندان وظیفه داریم برای تعیین سرنوشت شهر خود و اینکه چه کسانی را به عنوان سکاندار هدایت شهر انتخاب می‌کنیم، حساسیت و وسواس بیشتری به خرج دهیم تا بتوانیم به انتظارات خود برای داشتن شهری آباد جامه عمل بپوشانیم.

همدلی، وحدت، همراهی و احساس مسئولیت همه مردم در قبال آینده شهر و سرنوشت خود، پرهیز از تفکر سنتی قوم‌گرایی و طایفه‌ای، توجه به اصل شایسته سالاری و انتخاب گزینه‌های مناسب گره گشای بسیاری از مشکلات شهر در سال‌های پیشرو خواهد بود.

انتخابات پیش رو انتخابات حساس، مهم و سرنوشت سازی خواهد بود و رأی دهندگان در این دوره باید در نظر داشته باشند که با بهره مندی از تجربیات دوره‌های گذشته و با انتخاب آگاهانه افراد متعهد و دلسوز و متخصص زمینه پیشرفت و آبادی شهر و دیار خود را فراهم کنند و سکان داری شهر را برای چهار سال دیگر به دست اینگونه افراد شایسته بسپارند.