بیانیه شیخ عیسی قاسم در خصوص ضرورت اصلاحات ریشه ای در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در خصوص ضرورت و چگونگی اصلاحات ریشه‌ای در این کشور بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: بحرین با مجموعه‌ای از بحران‌های حاد و اوضاع بهم ریخته که سیاست رسمی موجب آن شده، مواجه است. این سیاست با تداوم راه و روشی که در تعامل با مردم در پیش گرفته است و تمایلی به اصلاح و تغییر هم ندارد می‌تواند موجب تداوم، تشدید و پیچیده‌تر شدن این بحران‌ها شود.

این بیانیه می‌افزاید: نتیجه این سیاست این است که بزودی خود را در محافل منطقه‌ای و بین المللی و روند کلی سیاست در جهان کاملاً غریبه خواهد یافت و این نتیجه‌ای است که هیچیک از کشورهای ابرقدرت آن را برنمی تابند.

شیخ عیسی قاسم در ادامه بیانیه خود تاکید کرد: این سیاست می‌تواند شماری از زندانیان را آزاد کرده و رهبران مقاومت را همچنان در بند نگه دارد و به اصلاح جزئی اوضاع سیاسی و حقوق بشر دست بزند. نتیجه این کار تفاوت زیادی با گذشته ندارد و موجب حل مشکلات داخلی نمی‌شود و ضروریات اصلاحات را هم تأمین نمی‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: اما اگر این سیاست در راستای ایجاد راهکاری با ارزش و تأثیرگذار برای مشکلات حاد و مزمن ملی، خالص و جدی باشد به رابطه مثبت و پایدار بین مردم و حکومت و فعال در خط پیشرفت ملی و رهایی از موارد منفی گذشته منجر می‌شود. در این صورت فرصتی حقیقی برای بنیان مشترک ایجاد می‌شود که موجب پیشرفت میهن در تمام عرصه‌ها می‌شود. بنابراین نیاز به اصلاحاتی ریشه‌ای است که اعتبار و جدیت و استحکام آن از طریق قانون اساسی برخاسته از اراده ملت و نهادهای قانونی تضمین می‌شود.

در ادامه بیانیه شیخ عیسی قاسم آمده است: این نحوه اصلاحات هدف اصلی تمام جنبش‌ها، انتفاضه، تحصن و تظاهرات است که هیچ اصلاحاتی از آن بی نیاز نیست و هدف آن راحتی و رفاه، قدرت، عزت، امنیت و عدالت برای همه است.

رهبر شیعان بحرین افزود: تداوم دربند نگه داشتن هر کدام از زندانیان سیاسی که تنها بخاطر دفاع از آزادی مردم و حقوق، کرامت و نقش سیاسی سلب شده آنها زندانی شده اند کاملاً با نیت اصلاحات مغایرت دارد و مادامی که این آزادگان در زندان‌ها باشند هیچ گونه اصلاحاتی باورپذیر نیست.

این بیانیه می‌افزاید: نویسندگان برخی مطبوعات رسمی که بیان کننده سیاست‌های رسمی هستند و در خطاب قرار دادن مردم زبان درستی را بکار نمی‌گیرند و به جایگاه آنها توهین می‌کنند باید به حقوق و جایگاه و شایستگی‌های آنها توجه کنند و در خطاب قرار دادن آنها ادب را سرلوحه قرار دهند.

بیانیه شیخ عیسی قاسم ادامه می‌دهد: ملت ما ملت مقاومی هستند که بسیاری از حقوق آنها پایمال شده و همچنان در مسیر آزادی و بازستانی حقوقشان ثابت قدم هستند. در جنبش و قیام خود معقول ترین راه‌ها و دورترین راه از خشونت را در پیش گرفته اند. این ملت صحیح نمی‌دانند که برای بازگرفتن حقوق خود به گدایی متوسل شوند و برای به رحم آوردن طرف مقابل مورد ترحم قرار گیرند.

در ادامه این بیانیه آمده است: مردم کاملاً می‌دانند که از حقوقی برخوردارند و حد و مرز این حقوق را می‌شناسند و به این حقوق پایبند هستند و کاملاً آمادگی دارند وارد گفتگویی نتیجه بخش درباره حقوق سیاسی و.. خود شوند. تمام هم آنها احقاق حق، برپایی عدالت، سلامت میهن و شکل دادن روابط صحیح با حاکمان بدور از هرگونه استکبار و خودبزرگ بینی از سوی کسی است. معارضان در موارد متعددی به گفتگوی جدی و نجات بخش دعوت کرده اند که طرف رسمی آن را نادیده گرفته است و این دعوت همواره و بدون توقف پابرجاست.

شیخ عیسی قاسم در پایان بیانیه خود تاکید کرد: زنده باد بحرین آزاد و کراتمند، قوی و مطمئن در سایه اوضاع سیاسی و حقوق بشری عادلانه. همچنین تمام امت اسلامی در سایه عظمت، امنیت، پیشرفت، کرامت، استقلال و عزت زنده باشد.