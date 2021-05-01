به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پلتفرم وی‌وی طی یک بیانیه خبری شروع فعالیت رسمی خود را اعلام کرد. این وب‌سایت با هدف برقراری ارتباط بین علاقه مندان به ورزش و مربیان به راه اندازی شده است. کاربران با مراجعه به وی‌وی به آدرس https://the-vv.com/ می‌توانند با انتخاب ورزش مورد علاقه خود، مربیان فعال در آن رشته را مشاهده کرده و بر اساس نیاز خود، بهترین گزینه را جهت انجام تمرین‌های ورزشی انتخاب کنند.

وی‌وی که برای اولین بار در ایران چنین بستری را فراهم کرده، با شعار «انتخاب هوشمند مربی» از طریق وبسایت و اپلیکیشن موبایل، خدمات خود را به کاربران ارائه می‌دهد. هر مربی در این پلتفرم دارای یک پروفایل است که در آن سوابق ورزشی، مدارک و مهارت‌های وی به نمایش در می‌آید. در این پروفایل همچنین نظرات شاگردان و امتیازهایی که دیگران به مهارت‌های مربی داده‌اند، قابل مشاهده است تا بدین طریق کاربر قادر باشد از بین مربیان موجود، بهترین گزینه را برای خود انتخاب کند.

امیرحسین فرزانه، مؤسس وی‌وی، در رابطه با این پلتفرم گفت: با توجه به اینکه تا کنون چنین بستری در ایران فعال نبوده، تیم وی‌وی با بررسی دقیق نیاز بازار، اقدام به راه اندازی این مجموعه کرده است تا خلأ موجود بین فضای ورزش و تکنولوژی را پوشش دهد.

فرزانه که پیش از این تجربه تأسیس مجموعه باشگاه‌های ورزشی اکسیژن را در کارنامه خود دارد، با اشاره به فعالیت بیش از ۱۸ هزار باشگاه در ایران گفت: در وی‌وی ورزشکاران این فرصت را دارند تا به درستی خود و توانایی‌هایشان را ابراز کنند. از سوی دیگر علاقه مندان به ورزش نیز برای انتخاب مربی مناسب، احتیاج به اطلاعات دقیق و کافی دارند که با کمک وی‌وی این نیاز آن‌ها برطرف می‌شود و در نهایت با برقراری ارتباط درست بین کاربر و مربی، فضای ورزش و سلامت در ایران ارتقا پیدا می‌کند.

کاربران در وی‌وی قادر خواهند بود بر اساس موقعیت جغرافیایی نیز نسبت به جستجوی مربی اقدام کنند و با استفاده از قابلیت نقشه در این پلتفرم، مربی‌های فعال در اطراف خود را پیدا کنند. پس از انتخاب مربی مناسب، برقراری ارتباط در بستر وی‌وی به رایگان صورت می‌گیرد و گام‌های بعدی بین مربی و ورزشکار، هماهنگ خواهد شد.

وی‌وی در حال حاضر ورزش‌هایی مثل فیتنس و تناسب اندام، فوتبال، تنیس، یوگا و … را در تهران و دیگر شهرهای ایران پوشش می‌دهد. به گفته تیم سازنده این پلتفرم، ارتباط بین مربی و ورزشکار از قدم‌های اولیه این پلتفرم خواهد بود و در آینده قابلیت‌های بیشتری جهت رفع نیازهای ورزشی کاربران به وی‌وی اضافه خواهد شد.