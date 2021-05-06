حذف بو و گازهای سمی تصفیه خانه با فناوری نانو

سید محسن حسینی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان، فعال در زمینه تولید تصفیه کننده بوی نامطبوع و آلاینده‌های فاضلاب‌ها با تکنولوژی نانوکامپوزیت ها به خبرنگار مهر اظهار کرد: در واحدهای مختلف تصفیه خانه فاضلاب شهری, تجهیزاتی مانند دانه گیر، آشغال گیر و حوضچه‌هایی واحد لجن، گازهای نامطبوعی تولید می‌کنند.

وی افزود: پیش از اینها چنین تصفیه خانه‌هایی خارج از شهر فعالیت می‌کردند اما چون اکنون شهرها گسترش پیدا کرده اند و ساخت و سازها به تصفیه خانه‌ها نزدیک شده موجبات نارضایتی عمومی برای ساکنین نزدیک به تصفیه خانه‌ها را فراهم آورده است؛ همچنین زنگ زدگی و آسیب به تأسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهری از دیگر ضررهای تصفیه خانه‌ها به شمارمی روند.

مدیرعامل شرکت افزود: به همین دلیل در صدد برآمدیم این معضل را با فناوری نانو برطرف کنیم.

حسینی گفت: این حوضچه‌های بزرگ که در پروسه تصفیه فاضلاب از خود بوی نامطبوع ساطع می‌کنند حاوی گازهای نامطبوع و سمی هستند که می‌تواند سلامت پرسنل شاغل را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرعامل این شرکت خاطر نشان کرد: معمولاً حذف این گازهای سمی در انحصار شرکتهای خارجی است و شرکتهای داخلی در این زمینه کار نکردند اما ما در این شرکت توانستیم با فناوری نانو این معضل را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: وقتی پروسه تصفیه فاضلاب انجام می‌گیرد این گاز نامطبوع از روی حوضچه‌ها متساعد می‌شود که با پوشش حوضچه‌ها توسط راکتورهای مجهز به نانو کامپوزیت، در واحدهای مختلف و هدایت آنها از طریق داکتهای مخصوص به داخل رآکتور، گازهای نامطبوع و سمی حذف می‌شوند.

حسینی افزود: این نانوکامپوزیت گازهای سمی را پس از جداسازی به صورت فیزیکی و شیمیایی در خود نگهداری می‌کند و مانع از خروج آن به هوای تصفیه خانه می‌شود.

مدیرعامل این شرکت نانو مقیاس افزود: این نانوکامپوزیت های داخل رآکتور، کاملاً داخلی و دارای پتنت هستند و تا یک سال می‌تواند هوای تصفیه خانه‌های فاضلاب را تصفیه و عاری از هر گازها نامطبوع سمی کند.

وی ادامه داد: یک اقدامی که با این گازهای سمی می‌توان انجام داد این است که پس از یک سال و اشباع نانو کامپوزیت‌ها، می‌توان آنها را احیا و گازهای سمی را تبدیل به کود شیمیایی کرد.

وی با بیان اینکه برای اولین بار این پروژه در تصفیه خانه شهر ساری مورد استفاده قرارگرفته است، گفت: اکنون بنا داریم با کمک ستاد نانو صادرات نیز داشته باشیم که کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپایی، ترکیه، عراق و… می‌توانند مخاطب این محصول باشند.

حسینی خاطر نشان کرد: قیمتی که این تصفیه هوا در این شرکت دارد شدیداً با نمونه‌های خارجی قابل رقابت است و همچنین چون از فناوری نانو بهره بردیم از کیفیت بالایی برخوردار است.

به گفته مدیرعامل شرکت دانش بنیان، دو رآکتور برای تصفیه هوای فاضلاب شهری با این نانو کامپوزیت‌ها به کار گرفته می‌شود و تا ۹۸ درصد این بوهای نامطبوع را تصفیه می‌کند.

حسینی افزود: این تکنولوژی علاوه بر هزینه‌های سرمایه گذاری پایین‌تر نسبت به نمونه‌های خارجی، هزینه‌های بهره برداری و مصرف انرژی را نیز به شدت کاهش می‌دهد؛ عدم استفاده از محلول‌های شیمیایی، بهره برداری آسان و احیای سالانه نانو جاذب ها از دیگر مزیت‌های این تکنولوژی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: ظرفیت دستگاه حذف بو که از دو راکتور ساخته شده است برابر ۱۲ هزار متر مکعب در ساعت است که جز ظرفیت‌های بالا حذف آلاینده‌های گازی محسوب می‌شود؛ ساخت و بهره‌برداری از این دستگاه توسط تحریم‌ها را کاملاً در این بخش بی اثر کرده است.