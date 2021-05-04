خراسان شمالی در رتبه چهارم بیمه شدگان روستایی ایستاد

محمدرضا غلامزاده در گفتگو با مهر اظهار کرد: با ثبت ۹ هزار و ۲۱۸ بیمه شده جدید در سال گذشته، رکود بیشترین تعداد بیمه شده طی ۱۵ سال گذشته شکسته شد.

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر خراسان شمالی ادامه داد: در سال گذشته با وجود مشکلاتی از جمله ظهور کرونا، ممنوعیت تردد کارگزاران در برخی ماه‌ها و مشکلات اقتصادی جامعه هدف با حمایت‌های انجام شده شاهد استقبال بی نظیر کشاورزان، روستاییان و عشایر از این بیمه اجتماعی بودیم.

وی افزود: در سال جاری شاهد رشد ۱۷۲ درصدی سهمیه بیمه شدگان هستیم.

غلامزاده همچنین با اشاره به عملکرد مطلوب صندوق بیمه اجتماعی خراسان شمالی در دو سال گذشته بیان کرد: سهمیه این صندوق به ۱۳ هزار و ۷۸۰ نفر در سال جاری افزایش یافته است.

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر تصریح کرد: ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در استان جهت شناسایی و تسریع پوشش حداکثری بیمه اجتماعی صندوق ضروری است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر بالغ بر ۶۳ هزار نفر از کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تحت پوشش این صندوق بیمه اجتماعی قرار دارند و ۲ هزار و ۶۵۰ خانوار نیز به صورت ماهیانه از این صندوق مستمری دریافت می‌کنند.