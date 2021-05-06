افتتاح ۱۲ پروژه سلامت محور در شهر قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین سیاوش طاهرخانی اظهار کرد: از مؤلفه‌های مهم شهرسازی انسان محور توسعه فضای سبز و تأمین سلامت جسم و روان شهروندان است، در این راستا مجموعه مدیریت شهری قزوین بر آن است پروژه‌هایی با رویکرد انسان محور اجرا کند.

شهردار قزوین بیان کرد: به مناسبت هفته گرامیداشت شورای شهر، ۱۲ پروژه سلامت محور، در راستای گسترش فضای سبز و با رویکرد انسان محوری، در ۴ منطقه شهر افتتاح و کلنگ زنی شد.

طاهرخانی با بیان اینکه سه پروژه پیاده راه سازی خیابان‌های ملک آباد و بلاغی و سنگ فرش بازار ریسمان سنج در منطقه یک شهرداری قزوین افتتاح شد، گفت: این پروژه‌ها با هدف تسهیل در عبور و مرور شهروندان، زیباسازی معبر، دفع و هدایت آب‌های سطحی و فصلی و توسعه عدالت محور شهر، اجرا شده است.

وی در ادامه به بهره برداری از بوستان ناحیه منفصل شهری ناصرآباد و همچنین افتتاح پارک محلی شهید انصاری اشاره کرد و افتتاح چنین پروژه‌هایی را روزنه امیدی دانست برای بازگشت روحیه نشاط به اهالی فهیم شهر قزوین.

شهردار قزوین با اشاره به «افتتاح پاتوق محله فردوسی شمالی» در منطقه ۲ تصریح کرد: چنین پروژه‌های محله محوری می‌تواند نقش شهروندان را در محلات و همچنین مدیریت شهری پررنگ‌تر کند.

بهره برداری از بوستان طلیعه، افتتاح پارک محلی صنایع دستی در منطقه ۳ و همچنین کلنگ زنی بوستان ولایت در منطقه ۲ شهرداری از دیگر پروژه‌هایی بودند که شهردار قزوین با اشاره به آنها تاکید کرد: توسعه فضای سبز و مکان‌هایی برای تفریح شهروندان، از اهدافی بوده که مجموعه شهرداری قزوین از ابتدا کار دنبال کرده است و با یاری خدا و کمک شهروندان توانسته در این مسیر به موفقیت‌هایی دست پیدا کند.

وی همچنین «کلنگ زنی پروژه تکیه تعزیه قزوین» را آغاز احیای مراسم آئینی تعزیه دانست که از سال‌های بسیار دور ریشه در فرهنگ و هنر مردم قزوین دارد که شهرداری نیز در نظر دارد تا جایی که می‌تواند و امکانات اجازه می‌دهد راه را برای احیای این هنر مذهبی هموار سازد.

طاهرخانی در ادامه اظهاراتش از احداث فاز دوم زمین ورزشی منطقه نمونه گردشگری باراجین به عنوان یکی از نقاط روشن مجموعه شهرداری قزوین در راستای توسعه ورزش دانست.

شهردار قزوین یادآور شد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و در راستای رعایت فاصله گذاری اجتماعی، آئین بهره برداری از پروژه‌های مجموعه مدیریت شهری، به صورت ویدئو کنفرانس و در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار شد.