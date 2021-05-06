حمایت از مردم مظلوم فلسطین مسئله اصلی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا احمدی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان توسط امام خمینی (ره) به نام روز قدس، گفت: روز قدس موضوع مهمی که از شروع انقلاب اسلامی تاکنون مورد توجه بوده و تبدیل به نمایش وحدت جهان اسلام شده است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس به شیوع ویروس کرونا و تأثیرپذیری راهپیمایی روز جهانی قدس اشاره کرد و افزود: امسال نیز این مراسم با تجمع مردمی همراه نیست، اما دل‌های مردم انقلابی ایران و همه امت‌های اسلامی به موضوع فلسطین و حمایت از آرمان قدس شریف پیوند خورده است.

وی با تاکید بر اینکه مسئله اول جهان اسلام موضوع فلسطین و حمایت از آرمان قدس است، گفت: ایران بزرگترین نقش را در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و آزادی قدس را دارد و در واقع احساس مسئولیت ایران نسبت به فلسطین به خاطر اهمیت این مساله در جهان اسلام است.

احمدی با اشاره به اینکه سردار شهید «قاسم سلیمانی» به عنوان نماد مبارزه با سلطه و ظلم جهانی شناخته شده است، افزود: شهید سلیمانی معمار شکست‌های استراتژیک استکبار جهانی در منطقه و خاورمیانه بود و به همین خاطر استکبار جهانی این ریسک را قبول کرد و با وجود مغایرت با قوانین بین‌المللی، سردار سلیمانی را در حالی که در کشوری دیگر مهمان بود، به شهادت رساند.

وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی نمی‌تواند با ارعاب و طرح‌های ضد بشری مردم فلسطین را از قدس بیرون براند، اضافه کرد: جبهه مقاومت که امروز قدرتمندتر از هر زمان دیگری است.