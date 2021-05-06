۲۲ هزار گلستانی در برابر کرونا واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه پنج شنبه در خصوص آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا در استان اظهارکرد: تزریق واکسن از اواخر سال ۹۹ در استان آغاز شد و در ابتدا کادر درمان واکسینه شدند.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت گلستان افزود: تاکنون ۹۰ درصد کادر درمان و جانبازان بالای ۵۰ درصد و یک سوم بیماران خاص واکسینه شده و افراد باقی مانده در این گروه ها تا هفته آینده واکسن دریافت می کنند.

وی با اشاره به تزریق کرونا به سالمندان بالای ۸۰ سال، بیان کرد: تاکنون پنج هزار سالمند واکسن دریافت کرده و پیش بینی می شود تعداد این رده سنی در استان در مجموع به ۲۰ هزار نفر برسد که به زودی تزریق واکسن آنها انجام خواهد شد.

باقری اضافه کرد: افراد بالای ۸۰ سال در گلستان برای گرفتن نوبت نیاز به مراجعه حضوری ندارند و نگران از بین رفتن سهمیه واکسن خود نباشند.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت گلستان گفت: سالمندانی که تاکنون اقدام نکرده اند می توانند از طریق مرکز پیام بهداشت راهنمایی های لازم را برای دریافت نوبت و زمان و مکان مراجعه دریافت کنند.

طبق گفته وی واکسیناسیون عمومی پس از ماه مبارک رمضان با سرعت بیشتری ادامه می یابد.

باقری از تمهید مراکز بزرگی برای واکسینه کردن افراد خبرداد و تصریح کرد: تاکنون ۲۲ هزار و ۶۰۰ دوز واکسن کرونا به جامعه هدف در گلستان تزریق شده و این افراد جز عوارض شایع واکسیناسیون مانند تب خفیف و بدن درد عارضه جدی دیگری نداشتند.