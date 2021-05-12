کاهش ۴۰۰۰ مگاواتی تراز تولید نیروگاه های برقآبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، غلامعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر در نشست شورای پایایی سال ۱۴۰۰ در شرکت برق باختر در اراک، گفت: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور، فروردین‌ماه امسال پنج درجه نسبت به مدت مشابه پارسال گرم‌تر شده و از طرفی به‌دلیل کاهش بارش‌های بهاری چاه‌های کشاورزی نیز زودتر از سال‌های قبل فعالیت خود را آغاز کردند که این موضوع، مصرف برق را به‌صورت غیرمتعارف بالا برده است.

وی افزود: مصارف خانگی و وسایل سرمایشی به‌خصوص در جنوب کشور نیز به‌دلیل گرمای شدید زودتر از سال گذشته وارد مدار شده که جبران تداوم مصرف بی‌رویه انرژی یا باید از طریق خاموشی دادن به مشترکان انجام شود یا با مدیریت بهینه مصرف و همراهی هدفمند مردم، متوسط مصرف کاهش یافته و تعادل در تولید و مصرف برق ایجاد شود.

به گفته این مقام مسئول علاوه بر این به‌دلیل کاهش نزولات آسمانی بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور نیز امسال در اختیار نیست و بر همین اساس ۳۶ درصد از منابع آبی کشور کمتر شده که با کاهش فعالیت نیروگاه‌های برق‌آبی، تراز تولید و مصرف به میزان چهار هزار مگاوات کمتر شده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر ادامه داد: حدود ۲۶ هزار مگاوات از ۶۰ هزار مگاوات برق مورد نیاز در پیک تابستان فقط صرف وسایل سرمایشی می‌شود و درخواست از مشترکان برق این نیست که این وسایل را به طور کلی از مدار خارج کنند، بلکه انتظار می‌رود کولرهای اضافی را از مدار خارج کنند و کولرهای گازی را نیز روی دمای ۲۵ درجه به بالا تنظیم کرده و کولرهای آبی را در دور کند استفاده کنند.

رخشانی‌مهر اظهار داشت: بخش صنعت و کشاورزی در سال‌های گذشته با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی، همکاری بسیاری با شرکت توانیر داشتند که بر اساس این قراردادها صنایع و کشاورزی متعهد می‌شوند مصرف خود را از بار اوج مصرف به یک ساعت دیگر منتقل کنند و از این بابت پاداش‌هایی هم داده می‌شود که سال گذشته بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال به صنایع همکار و کشاورزان پرداخت شد.