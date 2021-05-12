به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیده‌بان حقوق بشر اروپا ضمن انتقاد از اقدام یونان در خصوص اخراج بسیاری از پناهجویان از خاک این کشور، خواستار توقف این اقدام شد؛ موضوعی که مقامات آتن قویاً رد رده و صحت آن را زیر سوال می‌برند.

بر اساس این گزارش، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا با ارسال نامه‌ای به آتن از دریافت گزارش‌های متعددی مبنی بر بیرون رانده شدن پناهجویان از خاک این کشور به سمت ترکیه و یا سرگردان گذاشتن آنها در آب‌های یونان از سال ۲۰۱۷ به این سو خبر داده است.

آژانس پناهجویان سازمان ملل نیز در گزارشی جداگانه این مساله را تأیید کرده و از آغاز رسیدگی مستقل به مساله بیرون راندن پناهجویان از خاک یونان توسط نیروهای امنیتی این کشور خبر داده است.

در همین راستا، دولت یونان در پاسخ به این نامه مدعی شده که تحقیقات مفصلی در این خصوص انجام داده و به این نتیجه رسیده که کلیه اتهامات وارده از سوی شورای حقوق بشر اروپا کاملاً بی اساس است.