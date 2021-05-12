تحقق ۹۵ درصدی اشتغال شهرستان گرگان در سال ٩٩

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه چهارشنبه در گفتگوی خبری در خصوص تعهد اشتغال شهرستان اظهارکرد: تعهد اشتغال شهرستان گرگان در سال گذشته، ۶ هزار و ۴۶٧ نفر بوده که بیش از ۹۵ درصد تعهد محقق شده است.

فرماندار گرگان افزود: در سال گذشته هم سه هزار و ۶٠٧ نفر، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی دریافت کردند که پرداخت این میزان تسهیلات، موجب تثبیت اشتغال پنج هزار و ٨۴٢ کارگر شد.

حمیدی بیان کرد: برای ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی هم تا کنون ٨٣٩ میلیون تومان اعتبار جذب شده و مبلغ ۵١٩ میلیون تومان آن پرداخت شده است.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی که آمار تعهد اشتغال آنها در سامانه رصد ثبت و یا تکمیل نشده هرچه سریع تر برای تکمیل آن اقدام کنند.