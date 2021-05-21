راه یافتگان به نیمه نهایی تور جهانی تنیس در شیراز مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه با انجام مرحله نیمه نهایی بخش پسران، «کسری رحمانی» با نتایج ۶ بر سه و شش بر دو، «ایستین بلا» از رومانی را مغلوب کرد و به فینال این بازیها راه یافت.
«باران سویلر» از ترکیه نیز «یزدانی» از ایران را در دو ست متوالی و با نتایج شش بر سه و هفت بر شش مغلوب کرد تا دیگر فینالیست این بازیها از کشور ترکیه باشد.
در بخشدختران نیز «مشکات زهرا صفی»، «ماندگار فرزانی» را با نتایج ششبرصفر و ششبر دو از پیش رو برداشت و در سمت دیگر، «پولات» از ترکیه مقابل «پرنایا رکن آبادی» از ایران به برتری رسید تا روز شنبه، فینال این مسابقات بین «مشکات زهرا صفی» از ایران و «پولات» از ترکیه برگزار شود.
شایان ذکر است فینال بخشپسران بین «کسری رحمانی» و «باران سویلر» روز شنبه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه ورزش بصورت زنده پخش خواهد شد.
رقابتهای تنیس سطح ۴ جهانی در رده سنی زیر ۱۸ سال با شرکت ۱۱۲ تنیسور در شیراز در حال برگزاری است و روز شنبه به پایان میرسد.
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