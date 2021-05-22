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۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۹:۲۷

در کنفرانس حمایت از مقاومت فلسطین در بغداد؛

برهم صالح: ما برموضع ثابت عراق در حمایت از فلسطین تاکید می کنیم

برهم صالح: ما برموضع ثابت عراق در حمایت از فلسطین تاکید می کنیم

رئیس جمهوری عراق در کنفرانس حمایت از مقاومت فلسطین در بغداد به موضع گیری درباره فلسطین پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برهم صالح رئیس جمهوری عراق در سخنانی در کنفرانس حمایت از مقاومت فلسطین در بغداد اعلام کرد: ما بر موضع ثابت عراق در حمایت قاطع از مبارزه مردم فلسطین تاکید می کنیم.

وی افزود: آنچه اتفاق افتاد تأیید می کند که بدون دستیابی به عدالت و آزادی ملت فلسطین هیچ پیشرفت و ثباتی در منطقه وجود نخواهد داشت.

وی یادآور شد: در طول این روزهای دشوار، عراقی ها مقاومت قهرمانانه و چالش بی نظیر مردم فلسطین را تماشا کرده اند، آنچه اتفاق افتاد تأیید می کند که بدون دستیابی به عدالت و آزادی ملت فلسطین در منطقه پیشرفت و ثبات حاصل نخواهد شد.

صالح خاطرنشان کرد دستیابی به عدالت و آزادی مسئولیتی است که جامعه جهانی باید بر اساس آنچه در همه قوانین تصویب شده است ، بر عهده گیرد.

وی بر حمایت دولت و ملت عراق از قلسطین تاکید کرد.

کد مطلب 5218026

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