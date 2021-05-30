ظرفیت های گلستان در راستای اعتلای فرهنگ اسلامی بکارگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام عباسعلی گرزین عصر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: امیدواریم در این عرصه خطیر پیش رو بتوانیم اقدامات خوبی انجام دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با اشاره به وحدت شیعه و سنی، افزود: اهل سنت گلستان، ۶۰۰ شهید تقدیم کرده و این امر برگ زرینی برای مردم این منطقه است.

وی همچنین به شهادت نازقلیچی اشاره کرد و ادامه داد: شهیده نازقلیچی به نیابت از رهبر معظم انقلاب حج به جا آورد و در حادثه منا به شهادت رسید و این عمل خود نشانه جامعه انقلابی گلستان است.

گرزین گفت: باید با ایجاد تعامل و هم افزایی از ظرفیت های این استان در کنار بهره گیری از منویات رهبر معظم انقلاب در مسیر اعتلای انقلاب اسلامی گام برداریم.

وی همچنین به منویات رهبری در خصوص رشد و تعالی علمی در کشور اشاره کرد و افزود: برای نجات بشریت قرائت انقلاب اسلامی و تقویت آن لازم بوده و باید این فرهنگ را گسترش دهیم.