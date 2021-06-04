به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان بیان داشت: در سیزدهمین روز از خردادماه، با جان باختن چهار بیمار مبتلا به کرونا در هرمزگان، شمار کل جان باختگان این بیماری در استان به هزار و ۲۸۸ نفر رسید.

نوروزیان بیان کرد: همچنین ۱۵۶ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شدند و اکنون در مجموع ۵۶۶ نفر در بیمارستان‌های استان تحت مراقبتند و از مجموع بستری ها، ۷۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند و حال ۱۷ نفر از آن‌ها وخیم است.

وی ادامه داد: چهار شهرستان دیگر به مجموع شهرستان‌های قرمز استان اضافه شد و شهرستان‌های بستک، بندرلنگه، پارسیان و حاجی آباد نیز در وضعیت قرمز قرار دارند.

نوروزیان با اشاره به اینکه اکنون فقط شهرستان‌های ابوموسی، بشاگرد، بندرخمیر و سیریک قرمز نیستند که البته اگر شیوه نامه‌های بهداشتی بویژه در تعطیلات پیش رو رعایت نشود، همه استان قرمز می‌شود، خاطرنشان کرد: اکنون هشت هزار و ۳۹۷ نفر نیز قرنطینه در منزل هستند.