انتخابی درون اردویی در کشتی فرنگی منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به تازگی یک دیدار انتخابی در وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد برگزار شد تا ملی پوش المپیک این وزن مشخص شود، احتمال برگزاری چنین مصافی در کشتی فرنگی هم می‌رفت که گویا محمد بنا و همکارانش اعتقاد چندانی به انتخابی درون اردویی ندارند.

در همین راستا حبیب الله اخلاقی یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی نیز چندی پیش در اظهاراتش این موضوع را تأیید کرده و برگزاری مصاف انتخابی درون اردویی را منتفی دانست. وی در این خصوص گفت: «بعید می‌دانم در روند معرفی تیم المپیکی کشتی فرنگی برگزاری مسابقه درون اردویی داشته باشیم. ضمن اینکه ما بلافاصله بعد از تورنمنت لهستان، لیست المپیکی را اعلام خواهیم کرد. البته هنوز چیزی قطعی نیست و همه چیز بستگی به شرایط دارد.»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب کشتی فرنگی ایران باید طی روزهای ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه در تورنمنت جام پیت لاسینسکی لهستان حضور یابد. تورنمنتی که قرار است محمد بنا گزینه‌های خود یعنی محمدهادی ساروی و مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیر قاسمی منجزی، امین میرزازاده و علی اکبر یوسفی در ۱۳۰ کیلوگرم را برابر رقبای خارجی مورد محک قرار دهد.

این در حالیست که اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در بازی‌های المپیک توکیو نیز از روز ۱۳ خرداد ماه در خانه کشتی تهران آغاز شده و روز ۲۳ خرداد ماه به پایان می‌رسد. اسامی نفرات حاضر در این مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران) پویا دادمرز (خوزستان) محمدهادی شعبانی (فارس)

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) مهدی محسن نژاد، مهرداد مردانی (خوزستان) امید آرامی (سیستان و بلوچستان) پویا ناصرپور (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس) محمد نوربخش، آرمین محب ثابت (تهران)

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) حسین اسدی، محمد الیاسی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد (خوزستان) محمدرضا مختاری (فارس) علی ارسلان (مازندران)

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) پژمان پشتام (تهران) پرهام قنبری (فارس)

۸۲ کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) رامین طاهری (خوزستان) ناصر علیزاده (مازندران) یوسف قادریان (البرز)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی، مهدی بالی (مازندران) مهدی فلاح (تهران) آرمان علیزاده (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی، امین میرزازاده (خوزستان) علی اکبر یوسفی (مازندران) بهنام مهدی زاده (تهران) پارسا نظری (فارس)

سرمربی: محمد بنا

مربیان: رسول جزینی، بهروز حضرتی پور، لقمان رضایی، حبیب اله اخلاقی، فرشاد علیزاده، عادل بالی تبار

متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان

پزشک: دکتر تورج ملک محمدی

ماساژور: محمد علیزاده