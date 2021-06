ایران به تحریم نهادهای غیرنظامی فعال در عرصه فضایی اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، شصتمین نشست زیر کمیته حقوقی کوپوس با حضور سازمان فضایی ایران برگزار شد و این سازمان بیانیه خود را در سومین روز این رویداد جهانی قرائت کرد.

در این بیانیه ضمن درخواست برای اصلاح موازین و مقررات مرتبط با مدار ژئو و نقد تئوری‌های First come و First serve و Use it or Lost it، پیشنهاد مقررات جدید مرتبط با مدار ژئو در قالب یک مقاله کاری طرح شد.

در بیانیه جمهوی اسلامی ایران پیشنهاد کشور انگلستان در خصوص رفتار مسئولانه در فضا نقد شد و همچنین بر ضرورت اتخاذ تصمیم و اسناد حقوقی در قالب چند جانبه گرایی و در قالب سازمان‌های بین المللی تاکید شد.

اعتراض به روند منجر به ایجاد آرتمیس و نقد روند شکل گیری و توسعه آن، تاکید بر اهمیت پیشگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا و ضرورت فعالیت‌های فضایی کشورها صرفاً در قالب اهداف صلح آمیز و همچنین تاکید بر همکاری‌های بین المللی و اعتراض به برخی رویه‌های محدودیت زا از دیگر موارد مطرح شده در بیانیه جمهوری اسلامی ایران بود.

در ادامه این بیانیه نیز به تحریم نهادهای غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران که در عرصه فضایی فعالیت می‌کنند و نقض برخی اصول حقوق فضا همچون دسترسی آزاد به فضا و همکاری‌های بین المللی که به واسطه این تحریم‌های یکجانبه ایجاد شده است، اعتراض شد.

تاکید بر ضرورت ماهواره‌های کوچک برای بازیگران فضایی نوظهور و اعتراض به هرگونه رویه حقوقی و فنی محدودیت زا برای فعالیت کشورهای در حال توسعه در حوزه ماهواره‌های کوچک نیز از دیگر موارد مطرح شده در این بیانیه بود.