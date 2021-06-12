تاکنون بیماری سرخک در آذربایجان شرقی مشاهده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمین خیاط زاده، با بیان اینکه سرخک جزو بیماریهای ویروسی است، اظهار داشت: این بیماری فرد را بیشتر در دوران کودکی درگیر میکند؛ البته میتوان این بیماری را در دوران نوجوانی، جوانی و حتی سالمندی مشاهده کرد.
رئیس گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت آذربایجان شرقی افزود: دوزهای واکسن سرخک از ۱۲ ماهگی نوزادان تزریق میشود و نوزاد معمولاً تا یک سالگی دچار سرخک نمیشود.
وی یادآور شد: بیماری سرخک در گذشته کودکان را حتی تا پای مرگ میبرد ولی از زمانی که برنامهی وسیع واکسیناسیون در کشور آغاز شد، خوشبختانه به مرحلهی حذف بیماری رسیدیم.
خیاط زاده با اشاره به علائم سرخک، بیان کرد: وجود بثورات جلدی (قرمزی در سطح پوست)، آبریزش، تب و قرمزی چشم از جمله علائم بیماری سرخک در بدن است.
رئیس گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت آذربایجان شرقی افزود: برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که واکسن موثربوده و افراد ایمن شدند، کودکان به ویژه سن پایینها را مورد بررسی قرار میدهیم که اگر دارای هر گونه علائم بثورات جلدی باشند نمونه گیری شوند و نتایج را به تهران ارسال کنیم تا بررسیهای لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه امسال نمونهگیریها برای پایش روتین در استان انجام شد، گفت: براساس این نمونه گیری دو نفر به عنوان مورد مشکوک اعلام شده بودند که با تکرار نمونه گیری خوشبختانه، نتیجه آزمایش آنها منفی اعلام شد.
وی با بیان اینکه نبود سرخک در آذربایجان شرقی ثابت شد، تاکید کرد: این بیماری همه ساله در برخی استانهای جنوبی به دلیل مراودات با کشورهای پاکستان و افغانستان مشاهده میشود.
خیاط زاده با بیان اینکه پوشش واکسیناسیون سرخک در آذربایجان شرقی کامل و حدود ۹۹ درصد است، گفت: با وجود اینکه ۱۶ ماه از برنامهی کرونا میگذرد، سطح پوشش واکسیناسیون سرخک در استان از سطح مورد انتظار کشوری پایین نبوده و کودکان در مراکز با نوبت دهی مناسب بدون تماس با بیماران تنفسی، واکسینه شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: اغلب، گروههای سنی پایین دچار بیماری سرخک میشوند، معمولاً این بیماری در سنین زیر یک سال مشاهده نمیشود مگر اینکه مشکلی در سیستم ایمنی بدن وجود داشته باشد، البته این به مفهوم دچار نشدن افراد بزرگسال به این بیماری نیست.
وی تاکید کرد: هر فردی که با علائم سرخک از جمله تب و بثورات جلدی به مراکز مراجعه کند، نمونه گیری رایگان میشود و بعد از ارسال به تهران و اطمینان کامل از نتیجه، وجود یا عدم وجود ویروس اعلام میشود.
رئیس گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت آذربایجان شرقی بیان کرد: خانوادهها به سیستم بهداشتی اطمینان کنند و زمانی که کودکانشان به هر دلیلی دچار تب یا بثورات جلدی شدند برای انجام نمونه گیری با مرکز همکاری کنند.
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