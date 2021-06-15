۹۹ شعبه أخذ رأی برای نهبندان و شوسف در نظر گرفته شده است

مجید بیکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما در شهرستان نهبندان و شوسف در مجموع ۹۹ شعبه أخذ رأی خواهیم داشت که نسبت به انتخابات ۹۶ حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است.

فرماندار نهبندان با اشاره به اینکه در شهر نهبندان در سال ۹۶ تعداد ۱۲ شعبه أخذ رأی داشتیم که امسال به ۱۹ مورد افزایش یافته است، بیان‌کرد: در شهر شوسف هم تعداد شعب أخذ رأی از سه شعبه به پنج شعبه افزایش یافت.

بیکی گفت: در مجموع تعداد شعب ثابت شهری ما ۲۳ شعبه و تعداد شعب سیار شهری ۱۸ شعبه و تعداد شعب سیار روستایی ۵۵ شعبه و تعداد شعب ثابت روستایی نیز سه شعبه است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع در ۱۰۱ روستا در محدوده روستاهای نهبندان و شوسف انتخابات شورای روستاها انجام خواهد شد، اظهار کرد: در شهر نهبندان ۱۷ کاندید و در شهر شوسف ۹ کاندید برای انتخابات شورای شهر تأیید صلاحیت شده‌اند.

فرماندار نهبندان در زمینه تخلفات انتخاباتی نیز بیان‌کرد: شاید در فضای مجازی تخلفاتی رخ داده باشد اما در عرصه فعالیت تبلیغی فیزیکی چون نصب بنرها و جلسات تبلیغی و افتتاح ستادها خوشبختانه در شوسف و نهبندان شاهد تخلف خاصی نبوده‌ایم.

بیکی یادآور شد: در نهبندان و شوسف هزار و ۸۰۰ نفر از عوامل اجرایی و نظارتی کار اجرای انتخابات را پیگیری می‌کنند.