آیین نامه جدید ارتقا اساتید علوم پزشکی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر حق دوست امروز در نشست مدیران معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: آیین نامه ارتقاء اساتید، آیین نامه مترقی است که تغییرات ریشه ای و بنیادی را در پی دارد. این آیین نامه مراحل قانونی تصویب خود را طی کند و می تواند بسیاری از آسیب های موجود را حل و فصل کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: همچنین فعالیتهای خوبی در زمینه تغییرات تشکیلات دانشگاه ها و شفاف سازی درباره پایگاه های مشترک اطلاعاتی برای دانشجویان صورت گرفته است.

وی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها خواست کتاب های تهیه شده با عناوین مسیرهای تعالی و سرآمدی دانشگاه ها را مطالعه کنند و با توجه به تفاهم نامه منعقد شده با معاونت تحقیقات و فناوری از گرنت های درسی استفاده کنند.

حق دوست با اشاره به تصویب آیین نامه مشترک وزارت علوم و وزارت بهداشت در زمینه دوره مشاهده گری گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانند از این ظرفیت و فرصت استفاده کنند چرا که معتقدم یک جامعه شناس وقتی هر هفته یک ساعت لباس اتاق عمل بپوشد در دیدگاه وی تغییرات زیادی ایجاد می شود و در مقابل هم یک استاد علوم پزشکی می تواند در حوزه علوم دیگر تحقیق کند.

استفاده از فرصت های اجتماعی و کارهای عام المنفعه برای تدوین پایان نامه

وی موضوع استفاده از فرصت های اجتماعی و کارهای عام المنفعه برای تدوین پایان نامه را مطلوب توصیف کرد و گفت: در موضوع پایان نامه های علوم پزشکی دانشجویان و اساتید را ترغیب کنیم تا به کارهای عام المنفعه وارد شوند که در ارتقاء آنها موثر باشد.

معاون وزیر بهداشت درباره باشگاه هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی گفت:ابدا این طور نبوده که بخواهیم که انجمن صنفی هیات علمی را سرکوب کنیم بلکه تشویق کرده ایم و از دانشگاه ها می خواهیم که باشگاه را نیز تقویت کننند تا صداهای مختلف اعضای هیات علمی شنیده شود.

مقایسه حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی وزارت بهداشت با وزارت علوم

همچنین دکتر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره مباحثی که در زمینه حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی وزارت بهداشت و مقایسه آن با اعضای هیات علمی وزارت علوم مطرح می شود گفت: قانون ابهاماتی دارد اما این موضوع که وزارت علومی ها مشابه ما شدند ما خوشحال می شویم همه دریافتی ها بالا برود و هیچ تنگ نظری نداریم.

وی گفت: بحث اصلی همسان سازی وظایف و همسان سازی حقوق است که این موضوع از سوی وزارت بهداشت و وزیر بهداشت دنبال می شود تا برای اعضای هیات علمی که فعالیتی فراتر از وظایف اعضای هیات علمی وزارت علوم دارند مزیتی فراهم کنند.

حق دوست اظهار داشت: در فضای مجازی و گروه هایی که وجود دارد فیش های حقوقی برای من می فرستند اما باید متوجه باشیم که به جز حقوق ثابت بسیاری از قوانین حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی وزارت بهداشت و وزارت علوم یکسان نیست مسائلی مانند تمام وقت جغرافیایی و کارانه در وزارت علوم وجود ندارد.

در ادامه این نشست دکتر سیدعلی حسینی رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت در زمینه پرسش اعضای هیات علمی در حوزه سربازی و بورسیه ها و فراخوان جذب هیات علمی گفت: در مورد سرباز هیات علمی در نامه ای که ستاد مشترک نیروهای مسلح اعلام کرده است که کارت پایان خدمت از سوی ستاد و پس از پایان تعهدات به وزارت بهداشت تحویل داده می شود و تحویل کارت پایان خدمت تا قبل از پایان تعهدات ممنوع است.

وی افزود: در هر حال باید فرد تا پایان دوره ضرورت و تعهد کار خود را انجام دهند و اینکه وزارت بهداشت تحت فشار کارت پایان خدمت را تحویل دهد امکان پذیر نیست.

حسینی افزود: پس از پایان دوره ضرورت و سربازی افراد می توانند وارد فراخوان شوند و بدون کارت نیز می توانند شرایط اولیه را طی کنند و بعد از آن مراحل را تا تعهد ادامه دهند.

وی در مورد مالیات پلکانی برای اعضای هیات علمی پیمانی و تعهد خدمتی گفت: این موضوع از طریق معاونت حقوقی اعلام شده و مالیات پلکانی مشابه رسمی ها است که برخی از دانشگاه ها مشکل را حل کرده اند و برخی از دانشگاه ها این مشکل را حل نکرده اند.

رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت درباره بورسیه های دانشگاه های علوم پزشکی یادآور شد: اعلام کرده ایم به دانشگاه ها پرونده افرادی که مشمول هستند و در فراخوان شرکت کرده اند اما پرونده هنوز رسیدگی نشده در صورتی که هیات اجرایی جذب پرونده را تکمیل شده بفرستد به هیات مرکزی جذب، در رسیدگی به آن مساعدت می کنیم.

تعیین تکلیف مجوزهای فراخوان های شانزدهم، هفدهم و هجدهم جذب

حسینی درباره تعیین تکلیف مانده مجوزها از فراخوان های جذب اعضای هیات علمی گفت: مهلت استفاده از این مجوزها تا پایان برنامه ششم است و بعد از پایان برنامه ششم مجوزها عملکردی نخواهد داشت.

وی گفت: سعی داریم مجوزهای فراخوان های شانزدهم، هفدهم و هجدهم جذب را تعیین تکلیف کنیم. فراخوان شهریورماه با توجه به وضعیت گذر دولت و تغییرات ممکن است اجرایی نشود و به تعویق بیافتد اما امسال حتما یک فراخوان اعلام خواهد شد.