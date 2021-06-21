به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی

_ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف (اعاده شده از شورای نگهبان)

_ گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن (اعاده شده از شورای نگهبان)

_ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان)

_ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان)

_ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)

_ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

_ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی

_ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک

_ گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران

_ انتخاب یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به عنوان ناظر در شورای موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور