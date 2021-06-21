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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۸:۲۲

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی آغاز شد/ طرح تقویت امنیت غذایی کشور بررسی می‌شود

جلسه علنی آغاز شد/ طرح تقویت امنیت غذایی کشور بررسی می‌شود

جلسه علنی مجلس دقایقی پیش آغاز شد و رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی درباره طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار قرار گرفت. 

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی

_ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف (اعاده شده از شورای نگهبان)

_ گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن (اعاده شده از شورای نگهبان)

_ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان)

_ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان)

_ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)

_ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

_ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی

_ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک

_ گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران

_ انتخاب یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به عنوان ناظر در شورای موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کد مطلب 5240552
زهرا علیدادی

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